Das Rote Kreuz Landsberg stöhnt unter der Altkleiderschwemme

Plus In den Kleiderläden im Landkreis wird nur noch begrenzt Ware angenommen. Neben der Menge beklagt die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Marianne Asam noch ein weiteres Problem.

Mit Sorge blickt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) auf den Altkleidermarkt. Das Spendenaufkommen habe in den vergangenen Monaten regelmäßig für überfüllte Altkleidercontainer gesorgt, berichtet die Organisation. Dazu kam, dass manche Bürger hier auch kostenlos ihren Hausmüll entsorgten. Erste Konsequenzen wurden deshalb bereits vor einigen Wochen gezogen. Jetzt hat sich das BRK zu weiteren Maßnahmen entschlossen, um die Flut gebrauchter und teils nicht mehr verwendbarer Textilien einzudämmen.

Die Sammelbehälter wurden bereits abgebaut

Wie das Rote Kreuz mitteilt, sind auch in den vier Kleiderläden in Landsberg, Dießen, Geltendorf und Kaufering bei der Spendenabgabe Beschränkungen notwendig. Die Menge gut erhaltener Bekleidung, die in den Kleiderläden direkt abgegeben wird, habe extreme Ausmaße angenommen. „Die Masse an Ware bringt uns und die Mitarbeiter in den Kleiderläden an die Grenzen“, sagt die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Marianne Asam, die für die Bekleidungsläden zuständig ist. „Die Lager für Winterware sind voll, obwohl neue Kapazitäten zur Einlagerung geschaffen wurden. Die ehrenamtlichen Helfer schaffen es kaum noch während der Ladenöffnungszeiten die abgegebenen Säcke und Kartons zu sichten, zu sortieren und für die Weiterverwendung vorzubereiten. „Der Begriff ,wiederverwertbar’ wird leider sehr individuell ausgelegt“, so Asam, „und vieles von dem, was uns gebracht wird, ist definitiv nicht mehr für den Weiterverkauf geeignet.“

Nicht nur schmutzige, sondern auch nach Erbrochenem riechende Kleidung wurde jüngst in einem Sack in den Dießener Kleiderladen des Roten Kreuzes gebracht. Bild: Asam/BRK

Seine Sammelaktivitäten hat das Rote Kreuz bereits in den vergangenen Monaten reduziert. Am Wiesenring in Landsberg wurden die Sammelcontainer im Herbst abgebaut, nachdem dort immer wieder Müll abgegeben wurde.

Die Mitarbeiter berichteten regelmäßig von Schmutzwäsche in den Säcken, zerrissener, zerknitterter Kleidung, müffelnder und extrem nach Rauch riechender Ware, die kein Kunde haben möchte. Um das Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, verteilt das BRK seit längerem Handzettel. Sie dienen als Orientierungshilfe für die Spender: Was ist für den Verkauf in den Kleiderläden geeignet, was gehört in den Altkleidercontainer und was muss jeder in seiner Restmülltonne/Sondermüll entsorgen? Vor Jahren hätte niemand gedacht, dass Altkleider in den Haus- oder Sondermüll gehören. Inzwischen würden aber gerade auch in Funktionstextilien für Sport und Freizeit viele chemische Fasern verarbeitet, die sich nicht mal zu Putzlappen und Malervlies recyceln ließen, so Asam.

Das ändert sich in den Kleiderläden

Das Rote Kreuz bitte um Verständnis, dass derzeit die abgegebene Ware in den Kleiderläden sofort gesichtet wird. Unverkäufliche Ware werde dem Kunden wieder mitgegeben, was erfahrungsgemäß nicht immer auf Verständnis stoße. Außerdem begrenzt das BRK vorübergehend auch die Abgabemenge auf 15 Teile. „Die Lager sind voll. Sobald sich die Situation entspannt, werden wir die Abgabemenge wieder lockern“ äußert sich Asam zuversichtlich. „Nachhaltigkeit und soziales Engagement bleiben weiterhin unsere Grundsätze. Unsere Kunden, egal ob mit kleinem Geldbeutel oder der Liebhaber von Second-Hand-Mode, sollen weiterhin gerne zu uns kommen und Freude an den erworbenen Kleidungsstücken haben.“

Grund für die Altkleiderschwemme seien unter anderem die niedrigen Preise für Textilien. Entsprechend häufig kleideten sich viele Menschen neu ein und gebrauchte Stücke würden abgegeben. Das sei teils gut, weil oft neuwertige Waren auf dem Second-Hand-Markt kommen, andererseits seien auch viele minderwertige Teile dabei, die schon nach einmaligem Waschen aus der Form geraten.

Die Erlöse gehen seit Jahren zurück

Ein wachsendes Problem ist laut Asam die Entsorgung von immer mehr nicht mehr gebrauchsfähiger Bekleidung bei gleichzeitig rückläufiger Nachfrage der daraus entstehenden Recycling-Produkte. Das führe dazu, dass immer mehr verbrannt werde. Altkleider seien noch vor fünf oder sechs Jahren ein lukratives Geschäft gewesen: Als pro Tonne noch 300 oder 400 Euro bezahlt wurden, hätten zahlreiche private Unternehmen Altkleider gesammelt, diese seien praktisch vom Markt verschwunden. Inzwischen liege der Tonnenpreis im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich und der Trend gehe weiter nach unten, erklärt Asam. Eine Tonne ist ein ziemlich großer Berg Altkleider: In einen Sammelcontainer passen ungefähr 800 Kilogramm, erklärt Asam, auf Winterware gerechnet, Sommerbekleidung ist leichter.