Das Schondorfer Gasthaus „Zum Wastl“ schließt die Pforten

Nach dem Tod ihres Mannes will Helga Portenlänger nicht mehr Wirtin sein. Ihre Küchenhilfe geht in Rente und die Tochter wird nicht übernehmen. Heute ist nochmal geöffnet.

Von Dagmar Kübler

Es ist ziemlich genau vor einem Jahr passiert: Sebastian „Wastl“ Portenlänger, der Wirt der Traditionsgaststätte „Zum Wastl“, verstirbt nach langer Krankheit im Alter von nur 64 Jahren. Ein Jahr lang hat seine Witwe Helga Portenlänger noch ohne ihren „Wastl“, aber mit viel Unterstützung von Tochter Johanna und dem langjährigen, zuverlässigen Personal weitergemacht. Nun ist aber Schluss. Am heutigen Freitag können die Gäste noch einmal à la carte speisen. Dann schließen sich beim „Wastl“ nach über 38 Jahren die Pforten.

Der Krustenbraten ist legendär

Der Mittwoch davor, neun Uhr in der Früh, der legendäre Krustenbraten macht seinem Namen schon alle Ehre, aber fertig ist er noch nicht. Schnell schiebt ihn Helga Portenlänger zurück in den Ofen und kümmert sich um die Kartoffelknödel. Spargelstangen fürs Risotto stehen schon parat, im Wasserbad dampfen verschiedene Soßen.

Seit 35 Jahren unterstützt die Küchenhilfe

Blitzblank ist es in der Küche, in der Helga Portenlänger das Herz war, seit 35 Jahren unterstützt von ihrer Küchenhilfe Elfriede Schmandra aus Walleshausen. Diese geht nun in Rente und auch Helga Portenlänger hat mit 64 Jahren das richtige Alter dafür, wenngleich man ihr das nicht ansieht. Ohne Schmandra geht es einfach nicht und für ein oder zwei Jahre möchte die Wastl-Wirtin aber auch niemand mehr einlernen.

Auch mit ihren drei Bedienungen und Tochter Johanna hatte sie zuverlässiges Personal. „Ohne sie hätte ich es nicht geschafft“, sagt Portenlänger. Zweite Stütze waren die Gäste: „Sie sind mit uns gealtert, haben ihre Kinder mitgebracht, und die bringen jetzt auch schon ihre Kinder mit“, beschreibt sie ihre Stammkunden, die oft Hochzeit, Taufe, Kommunion und Beerdigung in dem gemütlichen, mit viel Holz ausgestatteten bayrischen Wirtshaus gefeiert haben. „Die Leute werden mir abgehen“, sinniert die Wirtin – doch bei aller Wehmut, die Freude auf künftig weniger Arbeit überwiegt.

Nach dem Tod ihres Vaters sei eine turbulente Zeit angebrochen, erzählt Tochter Johanna. Die gelernte Gemüsegärtnerin ist als Aushilfe eingesprungen, das Wirtshaus zu übernehmen kann sie sich aber nicht vorstellen.

Fast 70 Jahre lang ein Kaufhaus

Begonnen hatte alles im Jahr 1911. Da haben „Wastls“ Großeltern die Villa Mader an der Bahnhofstraße gekauft. Fast 70 Jahre lange haben seine Großeltern und Eltern dort ein Kaufhaus geführt. Auf kleiner Fläche gab es eine unglaubliche Anzahl von Dingen: Wäsche und Kurzwaren, Petroleum aus dem Fass, Zucker und Kartoffeln, Putzmittel und Lotto Toto.

Als Sebastian „Wastl“ Portenlängers Vater sich Ende der 1970er-Jahre aus dem Geschäft zurückzog, wurde aus dem Kaufhaus der Gasthof „Zum Wastl“ – mit einem so authentisch bayerischen Ambiente, dass man meinen konnte, ein altes Traditionswirtshaus zu betreten. Hier erblühte in Zeiten, in denen immer mehr Wirtschaften geschlossen oder modernisiert wurden, noch die bairische Wirtshauskultur – mit einer behaglichen Stube, einer süffigen Getränkeauswahl und einer Speisekarte, die über all die Jahre zwar eine unverkennbare Linie aufwies, aber immer wieder überraschte, und schon saisonal und regional war, bevor diese Begriffe inflationär wurden.

Im Restaurant Gunzenlee ausgebildet

Helga Portenlänger selbst stammt aus Augsburg. In Kissing, im renommierten Restaurant „Gunzenlee“, hat sie Köchin gelernt, in Heidelberg dann den Hotelbetriebswirt draufgesattelt. Auch der „Wastl“ hat im „Gunzenlee“ das Kochen gelernt und den Küchenmeister in Heidelberg absolviert. 2011 wurde die Gaststube dann verkleinert, im hinteren Teil ist nun eine Praxis. Auch die Wohnung wurde umgebaut, eine Ferienwohnung eingerichtet und die Öffnungszeiten auf den Mittagstisch reduziert. Der Renner waren stets Kässpätzle, Allgäuer Kässchnitzel und natürlich der Krustenbraten.

Mehr dem Hobby widmen

Sebastian Portenlänger selbst wollte endlich mehr Freizeit haben und sich auch mehr seinem Hobby, dem Musizieren, widmen. 2015 erkrankte er. „Der Wastl hat immer gesagt, wenn unsere Küchenhilfe aufhört, dann hören wir auch auf“, erinnert sich Helga Portenlänger. Nun steht sie also heute ein letztes Mal in der Küche. Und der Ablauf ist eigentlich wie immer: Den Krustenbraten ins Rohr schieben, um sieben Uhr frühstücken, um 7.30 Uhr beginnt die Arbeit, um 14.30 Uhr ist Küchenschluss, um 15 Uhr wird abgesperrt – dieses Mal aber für immer.

Wie es mit dem Gasthaus weitergeht, weiß Helga Portenlänger derzeit nicht. Sie sammelt erst einmal ihre Kräfte, was danach kommt, lässt sie einfach auf sich zukommen.

