Das Schondorfer Wasser wird weiter gechlort

In Schondorf, Greifenberg (ohne Beuern) und Eching wird weiter das Trinkwasser gechlort. Am Geruch und Geschmack ist dies laut Wassermeister Roland Haberl nicht zu merken.

Der Grund sind coliforme Keime. Wassermeister Roland Haber sagt, auf was man achten muss, wenn so behandeltes Wasser aus dem Hahn fließt.

Von Stephanie Millonig

„Ich gehe davon aus, dass das Wasser in Schondorf, Eching und Greifenberg (ohne Beuern) noch zwei bis drei Wochen gechlort wird“, sagt der Schondorfer Wassermeister Roland Haberl. Nachdem bei Routinekontrollen coliforme Keime gefunden worden waren, hatte das Gesundheitsamt am 7. August angeordnet, dass das Wasser in diesem Versorgungsbereich des Wasserzweckverbandes Ammersee-West gechlort werden muss.

Die undichte Stelle ist noch nicht gefunden

Wie die Keime eindringen konnten, kann Roland Haberl noch nicht sagen. „Wir prüfen noch, wo es eine Undichtigkeit gibt.“ Am Wasser aus dem Brunnen liegt es auf jeden Fall nicht, das ist wie Haberl sagt, mehrfach beprobt worden und ohne Keime. Was von ihm auch so erwartet worden war, da es sich um Wasser aus einer tieferen Schicht als der ersten Grundwasserschicht handelt.

Im Aquarium hat Chlor nichts zu suchen

Haberl erzählt, dass Bürger vermehrt anriefen und sich erkundigten, ob noch gechlort werde. „Ich wohne selbst in Schondorf und man schmeckt und riecht es nicht.“ Seines Wissens nach, gibt es im Haushalt bei der Verwendung des gechlorten Wassers nicht besonderes zu beachten. Bis auf eine Ausnahme, die auch schon in der Pressemeldung vor zehn Tagen genannt worden war: Für Fische im Aquarium ist das gechlorte Wasser giftig.

