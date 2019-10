vor 7 Min.

Das „Tafelsilber“ der CSU wird 20

Die Seniorenunion feiert in Finning. Mit dabei ist auch ein ehemaliger Minister

Eine große Zahl von Mitgliedern und prominenten Gästen war der Einladung zur 20-Jahr-Feier der Seniorenunion im Landkreis Landsberg gefolgt. Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel, der Präsident der Seniorenunion Bayern und Gründer der Landsberger Seniorenunion, war laut Pressemitteilung ebenso anwesend wie Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Michael Kießling, Landrat Thomas Eichinger und Bezirksrat Josef Loy.

Der Kreisvorsitzende Heinz Haaf machte in seiner Begrüßung deutlich, dass die Seniorenunion in den 20 Jahren seit ihrer Gründung mit Erfolg versucht habe, sich mit den einschneidenden Veränderungen in Politik und Gesellschaft auseinan-derzusetzen und Impulse für die politische Arbeit der CSU zu geben.

In ihren Grußworten würdigten die Ehrengäste die Leistungen der älteren Generation und richteten einen Appell an die Jugend, die Erfahrungen der Älteren aufzugreifen. „Schließlich“, so CSU-Kreisvorsitzender Michael Kießling, „haben die zahlreichen Aktivitäten der Seniorenunion auf Landkreisebene viele wichtige Anstöße gegeben und auch immer wieder auf notwendige Aufgaben hingewiesen.“ Man könne die Alten daher als das „Tafelsilber“ der CSU bezeichnen.

Die Kreisseniorenunion sei, so Landrat Thomas Eichinger, mit ihrem Hineinwirken in verschiedene Bereiche zu einem unverzichtbaren kritischen Begleiter für den Landkreis geworden.

Thomas Goppel forderte in seiner Festrede mit Blick auf die ältere Generation eine Neuausrichtung der Gesundheits- und Rentenpolitik. Dabei sei es das Gebot der Stunde, dabeizubleiben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Die heutige Veranstaltung könne daher nicht nur eine Rückschau auf das Geleistete sein, für das – so der ehemalige Staatsminister – allen Beteiligten ein großes Dankeschön gebühre. Sie stelle auch einen Arbeitsauftrag für morgen dar. „Wir haben“, so Goppel, „wahnsinnig viel zu tun.“

Für 20-jährige Mitgliedschaft in der Kreisseniorenunion wurden als Gründungsmitglieder geehrt und mit einer Urkunde ausgezeichnet: Anton Asam, Ingeborg Drexl, Ottmar Mayr, Manfred Nieß, Cordula Sohmen, Anne Marie Sporer und Karl Wendel. Eine besondere Ehrung erfuhr Thomas Goppel durch Michael Kießling für seine langjährige politische Arbeit: Als Stimmkreisabgeordneter habe er mehr als vier Jahrzehnte den Grundsatz „Näher am Menschen“ in exemplarischer Weise verwirklicht. (lt)

