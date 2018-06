vor 32 Min.

Das Trinkwasser wird untersucht

Die Richtwerte im Brunnen in Schwabhausen wurden gering überschritten. Gefahr für die Bürger besteht laut Gesundheitsamt nicht.

Von Walter Herzog

Im Zuge einer Routinemessung ist im Trinkwasser aus den Schwabhauser Brunnen „eine geringfügige Richtwertüberschreitung“ festgestellt worden. Darüber informiert Bürgermeister Christian Bolz heute die Bevölkerung mit einem Schreiben, das an alle Haushalte im Weiler Ortsteil Schwabhausen verteilt wird.

Ohne Bedenken trinken

Laut Aussage von Bolz, der in der Angelegenheit mit dem Gesundheitsamt in engem Kontakt steht, besteht für die Bürger keinerlei Gesundheitsgefahr. „Das Wasser kann weiterhin ohne Bedenken als Trinkwasser genutzt werden“, so Bolz. Ein Abkochen oder sonstige Maßnahmen seien für den Verzehr des Wassers nicht erforderlich. Bei dem gemessenen Laborparameter von 0,00024 Milligramm pro Liter handle es sich um einen erhöhten Vorsorgewert (0,0001 mg/Liter) des chemischen Stoffes Dichlorprop. Der gesundheitsrelevante Grenzwert liege bei 0,06 mg/Liter.

Weitere Messungen veranlasst

Wie Bolz informiert, hat die Gemeinde nach Bekanntwerden des Messwertes neben der jährlichen Hauptprüfung und den vierteljährlichen Routinekontrollen weitere Messungen durch das Labor veranlasst. Diese würden bis zur Klärung der Ursache alle zwei Wochen weitergeführt. Derzeit lägen noch keine neuen Werte der Trinkwassermessungen vor. Allerdings seien an den zehn Grundwasser-Messstellen im Zustrombereich der beiden Brunnen keine erhöhten Vorsorgewerte gemessen worden.

„Wir rechnen deshalb damit, dass sich auch die Wasserwerte wieder unter dem Vorsorgewert einpendeln werden“, sagte Bolz auf Nachfrage. Über die Ursache des erhöhten Wertes könnten derzeit keine gesicherten Aussagen gemacht werden. Die Ergebnisse werden vom Labor an das Gesundheitsamt gemeldet. So werde sichergestellt, dass die Werte einer ständigen unabhängigen Kontrolle unterliegen. Die Trinkwasserwerte können unter dem Stichwort „Wasseruntersuchungen“ auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

