Das Unwetter trübt auch den Feiertag im Landkreis

Der Blumenschmuck für die Altäre fehlt in den Gemeinden im Landkreis. Man darf gespannt sein. Ein Kommentar von Frauke Vangierdegom.

Dass das Hagelunwetter, das Teile des Landkreises am Pfingstmontag mit voller Wucht getroffen hat, auch Auswirkungen auf den morgigen Feiertag Fronleichnam haben würde, darüber hat wohl kaum jemand nachgedacht. Außer den vielen freiwilligen Helfern, die heute, morgen und teilweise noch am Wochenende die prächtigen Blumenteppiche vor den Altären auslegen wollen. Denn die Frage aller Fragen, die sich die Gläubigen in den Dörfern im Moment stellen, lautet: Reicht das, was in den Gärten stehen geblieben ist aus, die christlichen Motive zu gestalten?

Weniger üppig als sonst

Viele Fronleichnam-Altäre werden nach dem Unwetter mit teils verheerenden Folgen heuer wohl weniger üppig ausfallen als sonst. Da hilft es auch nichts, wenn über einen Blumenhändler das eine oder andere zugekauft werden kann oder im Freundes- und Bekanntenkreis „geplündert“ wird. Da wird auch schon mal die Motivwahl kurzerhand so umgestellt, dass Grün die dominierende Farbe des Blütenteppichs ist. Getreu dem Motto: „Irgendwas geht immer“ lassen sich die fleißigen Helfer von der Blütenknappheit nicht unterkriegen.

