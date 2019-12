vor 41 Min.

Das Wasser als Revier

Gisela Franzke und Udo Reinhardt stellen im Blauen Haus in Dießen aus. Das Motto stellt eine Verbindung zwischen ihren Radierungen von Badenden und seinen Fotografien vom Ammersee her

Von Nuë Ammann

Vernis Mou, eine weichere Technik der Radierung in Kombination mit Aquatinta, ist neben Acrylmalerei die Arbeitsweise von Gisela Franzke. Damit gestaltet die Künstlerin und Illustratorin Bilder von badenden Frauen, die weniger von sportlichen Begebenheiten, als vielmehr von Momenten inneren Erlebens erzählen. Udo Reinhardts großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen verschiedene bemerkenswerte und zugleich bekannte Orte rings um den Ammersee: den Kiesstrand in Aidenried, das Bootshaus in Stegen, den Dampfersteg von Dießen mit Blick auf die Klosterkirche Andechs, das Alpenpanorama, das bei Fön zum Greifen nah erscheint und weitere. Die Werkschau der beiden Künstler ist derzeit im Blauen Haus in Dießen zu sehen.

Gisela Franzke verzichtet auf eine Charakterisierung der Personen durch eine porträthafte Ansicht, sondern wählt Haltungen, die ihre Figuren von hinten oder maximal in einer seitlichen Position zeigen. Als formale Entsprechung des persönlichen Moments, also des Betretens eines seelisch/geistigen Reviers nutzt sie in ihren Druckgrafiken zudem dunkle Kreisflächen, die die Badenden umgeben und damit aus einem klassischen Gefüge in eine surreal anmutende Situation heben.

In ihrer Malerei geht sie noch einen Schritt weiter: ihr Blickwinkel liegt, was die Bilder äußerst interessant macht, neben oder unterhalb der badendenden Person im Wasser und von dort lässt sie ihren Blick nach oben gleiten. Die Bewegung der Wasseroberfläche lässt jedoch keine Ansicht der uns bekannten Welt über Wasser zu, sondern spiegelt in vielfältigen Verzerrungen ein Farbspiel dessen, was sich im Wasser tut. Zudem zeigt Franzke ihre Bildprotagonisten in Momenten, in welchen sie das Gesicht, vielleicht zum Luftholen, über den Wasserspiegel heben. So werden auch hier die dargestellten Personen zu gesichtslosen Figuren. Wer da schwimmt ist nicht von Bedeutung, sondern die Situation, ein Augenblick der Nähe, der den Betrachter zum Teilhaber eines privaten Moments der badenden Person macht.

Der gelernte Werbefotograf Udo Reinhardt setzt seine Motive als monumentale Aufnahmen der Kulturlandschaft unaufdringlich und äußerst geschickt in Szene. Die Bilder sind von intensiver, dunkler Tönung, fein abgestufte Grauwerte zeigen die Gegebenheiten plastisch und facettenreich. Die Wasserfläche dient ihm nie als Spiegelfläche, sondern wird durch Langzeitbelichtung zur verschleierten Nebelfläche, die unergründlich scheint. Voraussetzung für solche Bildergebnisse ist die gekonnte Manipulation schon während der Aufnahme sowie ein feines Gespür für digitale Bildbearbeitung im Nachgang. Was früher beispielsweise „das Abwedeln“ von zuviel Helligkeit während der Belichtungszeit im Labor war, ist heute das Intensivieren von Schatten beziehungsweise das Nachdunkeln von Bildbereichen. Die so erzielten, fraglos höchst ästhetischen Bilder bannen einen idealisierten Blick auf unser aller „Heimatrevier“.

Die Idee, die Ausstellung unter dem Motto „Revier“ zu zeigen, stammt von Gisela Franzke, deren Radierungsserie der badenden Frauen Pate stand. Ausgehend von diesen Arbeiten sah sie eine thematische Verbindung zu Udo Reinhardts Fotografien. Weitergehende Gemeinsamkeiten liegen ganz im Empfinden des Betrachters; was dem einen als Thematisierung einer symbolhaften Vereinzelung in beiden Arbeiten erscheinen mag, kann für den anderen ein Gleichnis auf eine geschätzte Privatsphäre darstellen.

Die Werkschau von Gisela Franzke und Udo Reinhardt im Blauen Haus in Dießen, ist bis Sonntag, 8. Dezember, jeweils freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.