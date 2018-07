vor 36 Min.

Das Wetter kann die Feierlaune nicht verderben

Ob Ortsjubiläum, Feuerwehrgeburtstag, Ritterturnier oder andere Veranstaltungen – die Landkreisbürger genießen das Angebot in vollen Zügen. Welche Rolle die Bundesregierung in Dießener spielte

Von Dieter Schöndorfer

Der Landkreis Landsberg feierte und ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Schlechtwettereinbruch mit Regen, Blitz und Donner davon nicht abhalten. Ob zur 1200-Jahr-Feier in Finning, dem 150. Geburtstag der Dießener Feuerwehr, ob zum Süddeutschen Töpfermarkt in Landsberg oder dem Kaltenberger Ritterturnier und vielen anderen Festen, Feiern und Veranstaltungen mehr – die Landsberger erwiesen sich als extrem wetterfest und feierwillig.

Vermutlich wären sie auch auf den Hauptplatz gekommen, wenn denn das Stadtfest nicht schon vorzeitig abgesagt worden wäre. Die Aussteller beim Süddeutschen Töpfermarkt ("Seite 26)jedenfalls zeigten sich verblüfft, wie zum Beispiel André Santowski von der Keramikwerkstatt Winkelsdorf: „Das hätte ich nicht gedacht, dass doch so viele vorbeischauen.“ Allerdings war die Kauflust eher dem Wetter angepasst, bemerkte Heike Wech aus Mittelneufnach, die Keramik für Haus und Garten („Wir treffen immer den guten Ton“) im Angebot hatte. Die Erklärung ist für sie ebenso logisch wie einfach: „Wer einen Schirm trägt, der hat keine Hand frei für Einkäufe.“ Und doch kommen sie alle gerne nach Landsberg an die St.-Laurent-du-Var-Promenade: „Hier ist für alles gesorgt, die Menschen kommen gut an die Stände und die Stimmung auch unter den Kollegen ist toll“, freut sich Corinna Smyth. In Landsberg ist sie zwar Töpfermarkt-Novizin, doch sonst ein Profi. Und gegen das innere Frösteln hat sie eine Kanne mit heißem Tee parat, den sie natürlich publikumswirksam aus einer eigenhändig gebrannten Schale genießt.

Kaum Zeit, sich über das Wetter große Gedanken zu machen, hatte die Dießener Feuerwehr, die gestern das 150. Jubiläum feierte ("Seite 28). „Wir sind den Besuchern so dankbar, dass sie trotz unsicherer Wetterlage so zahlreich gekommen sind“, freut sich der Zweite Vorsitzende Dominic Wimmer. Es musste kein Programmpunkt in den Seeanlagen ausfallen, lediglich die Bundesregierung machte den Feuerwehrlern einen Strich durch die Rechnung. Sie zog kurzfristig den Hubschrauber der Bundespolizei ab – weshalb, das weiß so recht niemand.

Immer wieder das Regenradar im Auge hatte man beim SIP Scootershop: Erstmals fand in Landsberg ein Lauf zur deutschen Blechroller-Meisterschaft statt ("Seite 30). In der Marie-Curie-Straße im Frauenwald war ein Abschnitt gesperrt, in dem die Fahrer ihre Rennen austrugen. Weit über 500 Besucher sahen auf den Tag verteilt spannende Rennen und interessante „Renn-Roller“. Nur bei zu starkem Regen wurde unterbrochen, insgesamt lief alles problemlos ab und soll im nächsten Jahr erneut stattfinden.

Perfekt ausgestattet und auf das Wetter eingestellt erlebte auch der Presse-Koordinator des Kaltenberger Ritterturniers „seine“ Mittelalterfans. Markus Wiegand: „Am Samstag sind 11000 nach Schloss Kaltenberg gekommen.“ Auffällig sei dabei die ausgesprochen gute Stimmung, die auf dem Gelände und auch in der Arena vorherrschte.

Dem Wetter geschuldet war bei der 1200-Jahr-Feier in Finning ("Seite 29) der Familiennachmittag am Samstag ins Festzelt verlegt worden und auch der Festgottesdienst fand unterm Dach statt. Das einzige Nass aber, das am Sonntagnachmittag die Straßen benetzte, stammte aus einer alten Feuerwehrspritze aus Pflaumdorf. Am Ende des gestrigen, 74 Gruppen umfassenden Festumzuges wiesen die Kinder des Waldorfkindergartens Finning schon mal auf die nächste große Feier hin, die in 100 Jahren zum 1300-jährigen Bestehen stattfinden soll.

