Das Ziel ist der freie Mensch

Auch in Landsberg sind 100 Jahre Waldorfschule ein Grund zu feiern. Wie die von Rudolf Steiner formulierten Prinzipien in der Praxis funktionieren

Von Sibylle Reiter

Vor 100 Jahren wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet. Heute gibt es 1100 Schulen und 2200 Kindergärten weltweit. Auch die Freie Waldorfschule Landsberg beging dieses Jubiläum mit einem Festakt.

Er könne sich noch gut erinnern, als 1987 die Waldorfschule in seinem Heimatdorf Schondorf an den Start ging, sagte Landrat Thomas Eichinger. „Schondorf wurde zum Anziehungspunkt für viele neue Bürger und zum Zufluchtsort einer besonderen pädagogischen Lehre. Viele Bürger waren damals kritisch. Fest steht: Die Waldorfschule bedient einen Bedarf, und unsere Bildungslandschaft wäre heute ohne sie bedeutend ärmer.“ Selbst erinnere er sich noch gut an die eigene Schulkarriere und woran man gelitten habe: „Die Leistungsorientierung hat natürlich ihre Schwächen, nicht die Noten, die Menschen gehören ins Zentrum der Bildung.“

„Die tiefe Verbindung der Lehrer zu den Schülern, zur Natur und untereinander macht die Reformpädagogik der Waldorfschule aus und hat die Welt verändert, sagte Mika Fest vom Vorstand der Schule und Moderatorin des Abends. Diese besonderen Verbindungen über Städte und Länder hinweg spüre man im Jubiläumsjahr ganz besonders.

Über mangelnde Publicity kann sich die Waldorfschule derzeit nicht beklagen. Zahlreiche Kommentare und Reportagen haben sie in den vergangenen Tagen als Alternative zur einseitigen Leistungsorientierung der Staatsschule gewürdigt, sagte Dr. Rüdiger Damm-Blumrich, Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte und Ethik in seinem Festvortrag. Damm-Blumrich ordnete das Entstehen der Waldorfpädagogik historisch ein und erinnerte an einen Wendepunkt der Geschichte, bei dem auch Landsberg eine Rolle gespielt hat. 1919 trat in Bayern eine neue, die sogenannte „Bamberger Verfassung“ in Kraft. Die junge Demokratie war aber bald belastet von der Gründung der NSDAP. „Hitler wird vier Jahre später im Landsberger Gefängnis ‚Mein Kampf’ verfassen und weitere zehn Jahre später wird in Landsberg und Umgebung das fürchterliche Programm ‚Vernichtung durch Arbeit’ umgesetzt“, so der Festredner.

Vor 100 Jahren bezog auch Margareta Morgenstern ihr Haus in Breitbrunn. „Damit kam auch die Anthroposophie an den Ammersee. Nach ihrem Mann Christian Morgenstern ist unser Verein benannt“, so Damm-Blumrich.

Am 20. August 1919 eröffnete Rudolf Steiner in Stuttgart den Vorbereitungskurs für die ersten Lehrer der Waldorfschule. Steiner habe die Menschen befähigen wollen, eine wirkliche Demokratie und eine solidarische Form der Wirtschaft zu verwirklichen. Einziges vorgegebenes Ziel der Waldorfschule sei die Erziehung zur Freiheit, die Stärkung der Ich-Kräfte und aus diesem Ich-Werden und Welt-Erleben heraus schöpferisch tätig werden. „Was braucht das Kind?“ Das fragte Klaus-Peter Freitag vom Bund der Freien Waldorfschulen beim Festakt nach. Die Waldorfschule wolle jedes Kind „in Ehrfurcht empfangen, mit Liebe erziehen und in Freiheit entlassen“. Die Schule müsse den Kindern Sicherheit geben, einen Schutzraum bieten, „dass sie sich gesund und sicher entwickeln und eigeninitiativ tätig werden.“

Die Schüler Johanna Krach, Jacob Spieß und Corvin Hauser hatten Fragen der Gäste gesammelt, die sie aus einem Glasbehälter zogen: Woran können Sie erkennen, dass Sie zur Freiheit erzogen wurden? Vor- und Nachteile gegenüber der Staatsschule? Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Schule? Die Antworten der Schüler zeigen: Sie fühlen sich an ihrer Schule gut aufgehoben, weil sie lernen, frei und selbstständig zu entscheiden. Von Freunden aus Staatsschulen werden sie um die Gemeinschaft an der Waldorfschule beneidet. Zu den Nachteilen gehört, dass die Schule ein großes Einzugsgebiet hat und die Fahrt zu Freunden manchmal zu lang ist. Ab der 11. Klasse steige der Druck, weil „wir nicht wie die Staatsschüler bei den Abschlüssen Punkte sammeln und einbringen können, sondern mehr Prüfungen schreiben müssen.“

Der Festakt wurde von Schülern der 10. Klasse, von Kindergarteneltern und den Lehrern Wolfgang Ismaier (Klavier) und Alexa Pirich (Gesang) umrahmt. Im Anschluss an den Festakt spielte das Calypsonic Orchestra aus Dortmund.

