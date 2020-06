vor 51 Min.

Das erste Schiff legt heute um 11.15 Uhr in Dießen an

Ab dem heutigen Samstag fährt die Schifffahrt auch die Dampferstege in Dießen (Bild), Utting und Schondorf wieder an.

Mit einigen Wochen Verzögerung fahren die Dampfer auch das Ammersee-Westufer wieder an. In Dießen ist man froh darüber.

Von Gerald Modlinger

„Das ist schon mal was“: So kommentiert die Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands, Uschi Wacke, den neuen Corona-Sonderfahrplan der Ammersee-Schifffahrt. Nachdem Dießen und das Westufer seit Pfingsten von der Schifffahrt abgehängt waren, legen ab dem heutigen Samstag auch wieder Dampfer in Dießen, Utting und Schondorf an. Die erste fahrplanmäßige Ankunft wird in Dießen um 11.15 Uhr sein.

Die bisherigen Nonstop-Fahrten von Herrsching und Stegen aus werden ab heute durch eine südliche und eine nördliche Rundfahrt ersetzt. Die südliche Linie entspricht einem Pendelverkehr von Herrsching nach Dießen (Riederau wird nicht angefahren) und wird viermal am Tag bedient (Abfahrten in Herrsching jeweils um 10.50, 12.20, 13.50 und 15.20 Uhr, in Dießen um 11.35, 13.05, 14.35 und 16.15 Uhr).

Dreimal täglich gibt es nördliche Rundfahrten von Stegen über Schondorf (11.20, 14.35 und 17.50 Uhr), Utting (11.55, 15.10 und 18.25 Uhr), Herrsching, Utting (13.25, 16.40 und 19.45), Breitbrunn und zurück nach Stegen.

Nur die beiden großen Schiffe sind unterwegs

Gefahren wird weiterhin mit zwei Schiffen. Auf dem Süd-Kurs ist die „Herrsching“ unterwegs, auf dem Nord-Kurs die „Utting“. Dies sind die beiden größeren Schiffe der Ammersee-Flotte.

Dass das Westufer erst gar nicht angefahren wurde und das auch nicht kommuniziert worden war, hatte für Unmut gesorgt. „Es hatten sich alle vorbereitet, und dann waren sie von einem Teil des Tourismus abgeschnitten, das tat schon sehr weh“, sagt Uschi Wacke vom Dießener Gewerbeverband. „In Herrsching haben sich die Leute gestapelt und es konnte keiner rüberfahren“, blickt sie auf die vergangenen Wochen zurück. Und am Dießener Dampfersteg habe man das Schiff aus Herrsching herannahen sehen, bevor es dann abgedreht sei, um entlang des Ufers weiterzufahren: „Da haben viele dumm geguckt.“

Die Corona-Regeln gelten weiterhin

Daraufhin wurde Wacke über den Gewerbeverband und den Landtagsabgeordneten Alex Dorow aktiv und die Dießener Bürgermeisterin Sandra Perzul wandte sich direkt an die Schifffahrt. Die bisherigen Corona-Regeln (Abstand, Maskenpflicht in der Warteschlange, beim Fahrkartenkauf und in den Innenräumen) gelten weiter. Auch die Schiffsgastronomie ist weiterhin nicht geöffnet.

