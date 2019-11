vor 18 Min.

Das große Parkplatzproblem rund um den Kauferinger Bahnhof

Wildes Parken im Grünstreifen – wie hier in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering soll bald Geschichte sein. In diesem Bereich werden bald Rundhölzer am Straßenrand installiert.

Rund um den Bahnhof und in der Hiltistraße sind Parkplätze oft Mangelware. Rückt jetzt die Verkehrsüberwachung öfter an? Eine andere Maßnahme kommt demnächst.

Von Romi Löbhard

Die Viktor-Frankl-Straße im Bereich des Bahnhofs und die Straßen rund um das Hilti-Werksgelände sind regelmäßig zugeparkt. Hier müsse der Markt Kaufering tätig werden, forderte Sascha Kenzler (UBV) in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung und brachte einige Vorschläge. Jetzt will man auf das Großunternehmen Hilti zugehen.

So sei es beispielsweise schon vorgekommen, dass am Drosselweg die Durchfahrt für Fahrzeuge wie Feuerwehr, Rettungsweg oder Müllabfuhr wegen fehlender Straßenbreite nicht mehr möglich war. Es sollten Halteverbotsschilder aufgestellt werden, schlug Kenzler vor. Weiter forderte er, dass der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in den betreffenden Straßen den ruhenden Verkehr überwache. Dazu berichtete Bauamtsleiter Andreas Giampa, dass in der Viktor-Frankl-Straße demnächst 200 Meter Rundhölzer am Straßenrand installiert werden. So soll verhindert werden, dass weiterhin am Straßenrand geparkt wird.

Das wilde Parken am Fahrbahnrand ist bald Geschichte

Zum Parkproblem rund um Hilti sagte Claudia Endres vom nichttechnischen Bauamt, die Firma appelliere immer wieder an ihre Mitarbeiter, die auf dem Gelände reichlich vorhandenen Parkflächen zu nutzen. Alle möglichen Aktionen seien schon überlegt worden. So wusste Endres von Überlegungen, Bonuskarten einzuführen. Auf das Gelände einfahrende Beschäftigte würden Stempel erhalten und bei einer gewissen Anzahl eine Vergünstigung bekommen. Es werde erneut mit Hilti gesprochen, hieß es seitens der Verwaltung.

Wie das Parkproblem in der Hiltistraße und den angrenzenden Wohnstraßen anders gelöst werden kann, ist nicht klar. Schilder aufzustellen sei keine Lösung, weil dann auch Anlieger und deren Besucher ihre Autos nicht mehr am Straßenrand abstellen könnten. Ansonsten wurden vom Marktgemeinderat keine Beschlüsse getroffen.

