Das neue Leben der „Alten Utting“ als Kunst- und Kulturschiff

Ein Besuch auf der „Alten Utting“. Seit dem Winter 2017 steht der frühere Ausflugsdampfer vom Ammersee in München. In der Lagerhausstraße ist das Schiff ein beliebter Treffpunkt.

Von Sibylle Reiter

In der Münchner Lagerhausstraße schauen Passanten immer wieder ungläubig auf die Eisenbahnbrücke über der Fahrbahn: Kann es wirklich sein, dass da oben ein Schiff steht? Ja, so ist es, und viele Menschen aus der Region erinnern sich noch gut daran, wie es dazu kam:

Im Winter 2017 verließ der 1950 gebaute Ausflugsdampfer MS Utting bei Wind und Wetter von Stegen aus seine alte Heimat. Davor war das Schiff Jahrzehnte auf dem Ammersee unterwegs gewesen. 2017 sollte es verschrottet werden, doch der Verein Wannda rettete den Dampfer.

Ein Verein namens "Wenn nicht jetzt, wann dann!"

Der Münchner Daniel Hahn hatte die Idee, das Schiff in die Großstadt München zu bringen und dort in ein Kunst- und Kulturprojekt zu verwandeln. Dass er umgesetzt hat, was viele für undenkbar hielten, wissen wir heute: Auf einer Eisenbahnbrücke in Nachbarschaft zur Münchner Großmarkthalle ist die „Alte Utting“, wie sie heute heißt, zum Treffpunkt geworden. Bevor die MS Utting aber dort vor Anker gehen konnte, gab es für Wannda und Daniel Hahn viel zu tun – da der Name des Vereins für „Wenn nicht jetzt, wann dann!“ steht, ging es mit großem Elan voran.

Das Schiff war zu groß für den Transport und musste in zwei Teile zerlegt werden – Deck und Rumpf wurden getrennt. Anschließend brachten Taucher Hebebänder am Rumpf an, damit er gehoben werden konnte. In einer waghalsigen Transportaktion über die Autobahn ging es per Schwerlasttransport nach Sendling zum Großmarktgelände. Würde die Eisenbahnbrücke den 144 Tonnen schweren Dampfer überhaupt tragen? Das hatten zwei Ingenieurbüros schon im Vorfeld ausgerechnet. Und der Verein Wannda hatte alles, was man sonst noch braucht, bereits vorausschauend erledigt: Bauanträge bei der Stadt, Umleitung des Verkehrs, Ausgrabung von Ampeln und Straßenbeleuchtungsanlagen, Sperrung der nahen Lagerhausstraße, um nur einige größere Punkte zu nennen.

Piratenbucht, Essensstände und Bürocontainer

Was als unschaffbar eingestuft worden war, gelang: Seit Februar 2017 ruht der Dampfer auf einem massiven Holzfundament auf der Brücke. Danach folgten Arbeiten an Bord: Leitungen, Sanitäranlagen und Küche wurden erneuert, eine Decke neu eingezogen, Isolierungen angebracht, der Brandschutz sichergestellt. Daniel Hahn schaffte es, dass Teile des umliegenden Geländes einbezogen werden konnten, sodass es heute zwei Zugänge gibt, eine Piratenbucht, ein Areal für Essensstände, einen Gastgarten und Bürocontainer.

Mitte Juli 2018 tauften Daniel Hahn und Stadträtin Julia Schönfeld-Knor den alten Dampfer auf den Namen „Alte Utting“. Am 26. Juli 2018 öffnete der Dampfer seine Pforten und wurde zu einem Treffpunkt zwischen Großmarkthalle, Schlachthof, Bahnwärter Thiel und der Wirtschaft „Gruam“. Livemusik, Stand-up-Comedy, Poetry to go, Yoga oder Frühstück mit DJ-Klängen („Morgengezwitscher“), auf dem alten Dampfer findet junges, urbanes Publikum ebenso sein Angebot wie alte MS Utting-Fans.

Hochzeit feiern auf der "Alten Utting"

„Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Besuch vom Ammersee bekommen“, sagt Veranstaltungsleiterin Leila Bencharki. „Die Leute erzählen uns dann, was sie auf der MS Utting schon alles erlebt haben. Manche haben auf dem Schiff geheiratet und kommen daher in alter Verbundenheit gern regelmäßig bei uns vorbei.“

Verwaltungsleiterin Leila Bencharki (rechts) und ihre Kollegin Sabrina Dewald freuen sich über jeden Besucher auf der "Alten Utting", die auf einer Eisenbahnbrücke über der Münchner Lagerhausstraße eine neue Heimat gefunden hat. Bild: Sibylle Reiter

Insgesamt 600 Personen finden in nicht Coronazeiten auf dem Areal Platz, 400 auf dem Schiff, 100 auf dem Steg und 100 im Gastgarten. Pizza, Pasta, Crêpes, afrikanische Zauberküche, vegane oder regionale Küche, Eis, Kuchen und eine Bar mit allem Drum und Dran gehören zum gastronomischen Angebot. Münchner Nachwuchs-Seefahrer, Meerjungfrauen und Piraten können Schiffe basteln, auf Seetauglichkeit prüfen, gemeinsam mit einem Shanty-Chor Seemannslieder anstimmen oder aufregenden Geschichten lauschen.

Gelegentlich schauen Kasperls Spuikastl und das Erby Kindertheater vorbei und die kleinen Gäste können sich als Piraten, Feen, Löwen oder Mäusen schminken lassen. Das Kinderprogramm wird unterstützt von den Bezirksausschüssen 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und 06 Sendling.

Die Corona-Krise war auch für die "Alte Utting" ein starker Einschnitt. „Wie alle anderen Gastronomiebetriebe hatten wir geschlossen und seit wir wieder öffnen dürfen, finden unter Einhaltung der Abstandsregeln weniger als die Hälfte der Personen Platz“, so Leila Bencharki.

Der Weihnachtsmarkt steht noch in den Sternen

Alles sei aufwendiger als vorher, das Einlassprozedere, die Desinfektionsmittel, all das verursache höhere Kosten. Der Sommer sei sehr gut gelaufen, für Herbst und Winter arbeite man derzeit an Konzepten, „aber wir müssen im Winter wieder mit nachlassendem Geschäft rechnen“, sagt Leila Bencharki. Denn ob zum Beispiel der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, steht auch noch in den Sternen. „Die Stadt teilt uns ihre Auflagen erst Ende Oktober/Anfang November mit, das bremst uns natürlich etwas in unserer Arbeit“, erzählen Leila Bencharki und ihre Kollegin Sabrina Dewald, die fürs Marketing auf der "Alten Utting" zuständig ist. „Aber wir planen mit der Hoffnung auf bessere Zeiten“, so Bencharki.

