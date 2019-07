vor 36 Min.

Das sagen die LT-Leser im Internet zum Lechsteg

In den sozialen Medien ist die Meinung zur geplanten Lechbrücke eindeutig. Ein Post des OB zündet nicht

Der geplante Lechsteg sorgt in Landsberg für massive Diskussionen. Seit Wochen diskutieren unsere Leser eifrig über dieses Projekt. Der größte Teil der Kommentare auf der LT-Facebookseite fällt negativ aus. Auch beim Online-Voting auf unserem Portal landsberger-tagblatt.de sind die Gegner des geplanten Lady-Herkomer-Stegs deutlich in der Überzahl (83 Prozent). Wir haben ein paar Reaktionen zum aktuellen Stadtratsbeschluss (siehe oben) gesammelt.

User Christopher Funk kommentierte zum Beispiel: „Ich hoffe sehr, dass der OB und sein Stadtrat bei der nächsten Wahl ordentlich abgewatscht werden. Meine Stimme und die vieler meiner Freunde bekommt er jedenfalls nicht.“ Gleichzeitig blickt er auf andere Angelegenheiten. „Was ist eigentlich mit dem Klostereck? Dachte, es ist sooo dringend sanierungsbedürftig? Hauptsache der Blumenladen musste raus. Und nun? Leerstand! Wie fast überall in der Stadt. Ein Steg für eine Altstadt, die außer Stau, Leerstand und Lärm wenig zu bieten hat. Siehe auch Zedermarkt! Kunst statt Markt, keine Bars, nix für Jüngere. Eine Stadt schafft sich ab.“

Etliche Likes für seine Beiträge erhielt Chris Chris: „Macht mit dem Geld was Sinnvolles, zum Beispiel Zebrastreifen am Hauptplatz. Oder, um das Verkehrsaufkommen zu mindern, einen Tunnel durch beziehungsweise unter die Innenstadt und dem Schlossberg und macht die Innenstadt komplett zur Fußgängerzone. Oder stellt mit dem Geld mehr Kita-Plätze zur Verfügung – oder was weiß ich – aber gebt sie sinnvoll aus, unsere Steuergelder. Bietet doch günstigeren Wohnraum an. Oder kostenlos Parken in der ersten Stunde im Altstadtbereich.“

Nicht die Kosten, sondern das Projekt an sich stellte Markus Hermann infrage: „Eins versteh ich bei der Angelegenheit nicht so ganz. Keine zwei Minuten weiter ist doch schon eine Fußgängerbrücke???“ Die Kosten hinterfragte Sebastian Walter: „Ich persönlich fände es als Regionalpolitiker heutzutage sehr riskant, so viel Geld für einen Steg auszugeben, aber gleichzeitig nix für Umwelt, Klima etc. auszugeben. Zumindest bekommt man davon nix mit. Und das sind nun mal die Themen, die die Masse heutzutage bewegen.“ Einige Leser reagierten mit Spott. Alexander Stohrer schrieb: „Wie die Ingo-Lehmann-Gedächtnis-Brücke am Englischen Garten.“ Und Manfred Maier: „Jeder darf einmal im Leben eine Brücke bauen, wenn er OB von Landsberg war.“

Auch auf der offiziellen Facebookseite von Oberbürgermeister Mathias Neuner wurde eifrig diskutiert. Neuner hatte am Donnerstagmorgen mit einem Post die Entscheidung des Stadtrats veröffentlicht und das Projekt beworben. „Damit schaffen wir eine komplett neue und kurze West-Ost-Achse in die Altstadt, die ausschließlich autofrei genutzt wird. Das ist wohl der wichtigste Beitrag zur Verkehrsreduzierung und damit auch für Umwelt- und Klimaschutz.“ Allerdings zündete die Argumentation des Stadtoberhaupts nicht. Er musste ausschließlich negative Kommentare unter seinem Post lesen. (wimd)

