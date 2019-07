vor 22 Min.

Das sind die ausgezeichneten Töpfer in Landsberg

Die drei Gewinner des Adam-Vogt-Preises: (von links) Michael Seelbach nahm den Preis für seine Frau Marta aus Schgweigen in der Pfalz entgegen (Kategorie Traditionell), Rainer Braun aus Köln (Kategorie Experimentell) und Stefan Motzke aus Hohenwart (Kategorie Modern).

Die drei Träger des Adam-Vogt-Preises beim Süddeutschen Töpfermarkt gehen nach Köln, in die Pfalz und nach Hohenfurch. Die Jury nimmt sich gewissenhaft viel Zeit bei der Bewertung.

Von Dieter Schöndorfer

Rainer Braun, Martha Seelbach und Stefan Motzke sind die Gewinner des diesjährigen Adam-Vogt-Preises, der für außergewöhnliche Kunstgegenstände verliehen wird. Dabei bewertete eine Jury, angeführt von der Zweiten Bürgermeisterin der Stadt Landsberg, Doris Baumgartl, die Kunstgegenstände nach einem genauen Kriterienkatalog. Gewertet wurde in drei Kategorien: „Traditionell“, „Modern“ und „Experimentell“.

Gewinner in drei Kategorien

Die 200 Euro Preisgeld in der Kategorie „Traditionell“ holte sich Marta Seelbach aus Gschweig in der Pfalz. Der Kölner Rainer Braun überzeugte im Bereich „Experimentell“ und die 200 Euro Preisgeld für die „Moderne“ gewann Stefan Motzke aus Hohenwart.

Der Töpfermarkt an der Lechpromenade in Landsberg wird am heute um 10 Uhr fortgesetzt und dauert bis 18 Uhr.

