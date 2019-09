vor 7 Min.

Das traurige Jubiläum

Die Landsberger feiern ihre 90-jährige Hütte und trauern um einen Bergsteiger

Am Wochenende hat die Alpenvereinssektion Landsberg in den Tannheimer Bergen das 90-jährige Bestehen ihrer „Landsberger Hütte“ gefeiert. Das Fest wurde aber überschattet durch den tragischen Tod eines Landsberger Alpinisten, der bei einer Hochtour der Sektion in den Stubaier Alpen ums Leben kam (LTberichtete).

Es hätte so schön werden können – bestes Bergwetter, ein Tourenprogramm im Umfeld der Hütte, an die 200 gut gelaunte Sektionsmitglieder, die den Weg hinauf auf 1800 Meter gefunden hatten, und dazu kulinarische und musikalische Hüttenschmankerln. Zunächst waren alle Gäste aus Landsberg begeistert über die frisch renovierte Hütte mit den hellen, freundlichen Gaststuben, mit der neuen Küche und vor allem mit dem aufmerksamen Hüttenpersonal, das der seit zwei Jahren auf der Hütte tätige Wirt Reinhard Frühholz lenkte, heißt es in einer Mitteilung der Sektion.

Zwar musste Oberbürgermeister Mathias Neuner, der sich seit vielen Wochen schon auf dieses Hüttenwochenende gefreut hatte, krankheitsbedingt das Bett hüten, aber er entsandte seine Frau und seine drei Kinder sowie den Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang. Besonders freute sich die Landsberger Sektion auch über eine Delegation der Sektion Dillingen. Die beiden Sektionen teilen sich die Berge um den Vilsalpsee als alpine Arbeitsgebiete (Markierung und Wegeinstandhaltung) und pflegen seit Langem enge Kontakte.

Während drunten im Tal mit der Tannheimer Viehscheid das Ende des Bergsommers eingeläutet wurde, ging es auf der Landsberger Hütte nochmals so richtig rund. Alpinisten konnten sich auf geführten Touren über die vier „Hüttenberge“ und auf dem schwierigen Klettersteig an der Lachenspitze so richtig auspowern, die anderen ließen es sich auf der sonnigen Terrasse im Angesicht eben dieser Berge wohl sein – bei Hüttenschmankerln, den Klängen der Alphornbläser aus Stötten und vor allem der fetzigen Musik von „Blech Royal“ aus dem Ostallgäu. Und für alle, die dann noch „unerlöst“ waren, brachte je ein „Sonnenuntergangs-„ und ein „Sonnenaufgangsworkout“ Leib und Seele in die richtige Balance.

So hätte es ein Jubiläumsfest voll ungetrübter Freude werden und sein können, wenn nicht am Samstagabend die Nachricht vom tragischen Unglück bei einer Sektionshochtour in die Stubaier Alpen mitten in die Feierhochstimmung hineingeplatzt wäre. Danach mussten die Festlichkeiten um etliche Grade zurückgefahren werden – keine großen Reden mehr, keine Fingerhakelmeisterschaft, keine frisch-fröhliche Blasmusik, dafür Betroffenheit und Trauer bei den Anwesenden, nachdem Vorsitzender Georg Schappele von dem Unglück berichtet hatte. Nach dem „Vater unser“ am Ende einer spontanen abendlichen Andacht im Gedenken an den verunglückten Bergsteiger gingen die Hüttenbesucher auseinander.

Auch die ökumenische Bergmesse am Sonntag trug diesem Ereignis Rechnung. Die evangelische Pfarrerin Jutta Krimm und der katholische Stadtpfarrer Michael Zeitler gedachten in Gebeten und Predigt des toten Bergkameraden und seiner Familie, ohne den eigentlichen Anlass, das 90-jährige Bestehen der Landsberger Hütte, aus den Augen zu verlieren. Zu diesem Jahrestag beleuchteten sie – einander in der Predigt abwechselnd – die vielfältigen Sinnzusammenhänge einer Schutzhütte im Gebirge mit dem christlichen Glauben – Ruhe, Geborgenheit und Zuversicht. Bis zum 13. Oktober ist die Landsberger Hütte noch geöffnet. (lt)

