vor 21 Min.

Das vorläufige Ende der Fußgängerzone

Der Feldversuch einer Fußgängerzone in Dießen wird am Samstag beendet.

Von Dieter Schöndorfer

Mit dem kommenden Sonntag endet in Dießen ein Versuch, der wohl wie schon lange kein Beschluss für Emotionen und Diskussionen in der Bevölkerung gesorgt hat: die temporäre Fußgängerzone. Der Versuch, die Mühlstraße und den Untermüllerplatz von Samstagmittag bis Sonntagabend wie auch an Feiertagen in eine Fußgängerzone zu verwandeln, endet mit dem Ablauf des 30. September. Von da an gilt dann wieder die Regelung für einen verkehrsberuhigten Bereich.

Bereits am Mittwoch machte sich Geschäftsstellenleiter Karl-Heinz Springer zusammen mit einer kleinen Gruppe auf, um vor Ort die Beschilderung in Augenschein zu nehmen. „Solange es keine neuen Beschlüsse gibt, müssen wir die Beschilderung unwirksam machen.“

Schilder bleiben zunächst stehen

Das sei jedoch oft nicht ohne größeren Aufwand möglich. Daher würden auch einige der Schilder zunächst stehen bleiben und entweder zugehängt oder anderweitig als unwirksam gekennzeichnet. Der Gemeinderat wird sich nämlich voraussichtlich in seiner Novembersitzung mit den Erkenntnissen, die aus dieser Probephase gezogen wurden, auseinandersetzen und darüber beraten, ob das Thema temporäre Fußgängerzone ein Erfolg war oder nicht. Das den Markt bei Einführung und Umsetzung des Versuchs begleitende Büro für Verkehrsplanung „Stadt-Land-Verkehr“ wird am Wochenende noch einmal beobachten, ob und wie sich Verkehrsteilnehmer in der Mühlstraße und am Untermüllerplatz an die vorgegebenen Spielregeln halten, um damit weitere Erkenntnisse für den Erfahrungsbericht an den Markgemeinderat zu sammeln.

Ende November im Gemeinderat?

Gemeinsam mit den Beobachtungen des Zweckverbands kommunales Dienstleistungszentrum Oberland in Bad Tölz (Verkehrsüberwachung), den von der Verwaltung während der Probephase selbst gesammelten Erfahrungen sowie den aus einer Befragung der unmittel-bar betroffenen Anlieger gewonnenen Erkenntnissen wird das Planungsbüro seinen abschließenden Bericht erstellen. Der Gemeinderat könnte sich bei fristgerechter Fertigstellung des Berichts, so hofft Springer, mit diesem voraussichtlich noch Ende November befassen und über das weitere Vorgehen beraten. Die Bauhof-Mitarbeiter jedenfalls werden zu Beginn der kommenden Woche sämtliche Verkehrszeichen, die auf die Fußgängerzone hinweisen entfernen beziehungsweise soweit es ohne großen Aufwand nicht anders möglich ist, entsprechende Hinweise abdecken.

