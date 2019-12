vor 41 Min.

Datenschutz am Wertstoffhof

Darauf ist bei der Entsorgung zu achten

Alte Speicherkarten wie ec-Karten können nunmehr auch als Elektronikschrott auf Wertstoffhöfen entsorgt werden. Möglich macht dies laut Landratsamt eine Änderung des Elektrogesetzes.

Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises weist in einer Pressemeldung darauf hin, dass die Daten in keiner Weise geschützt sind, wenn eine ec-Karte in einen Sammelcontainer auf einem Wertstoffhof entsorgt wird. Der Landkreis könne keine Garantie dafür übernehmen, dass eine Karte in unbefugte Hände gerät und missbräuchlich verwendet wird, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Dasselbe gelte auch für andere Speichermedien, die als Elektronikschrott abgegeben werden. Laptops, Handys oder alte Computer enthalten ebenfalls Daten, die vor der Entsorgung unbedingt gelöscht werden sollten. Bei der ec-Karte wird von den Banken eine Zerkleinerung der Karte vor der Entsorgung empfohlen. Eine gute Lösung sei auch die Rückgabe der alten Karte direkt bei der Bank, so die Abfallwirtschaft.

Auf den Datenschutz sollte auch bei Informationen, die sich auf Papier befinden, geachtet werden. Auch bei der Papierentsorgung könne der Landkreis keine datenschutzgerechte Entsorgung garantieren. Sowohl das Papier aus den Papiertonnen als auch das Papier aus den Containern auf den Wertstoffhöfen wird zu einem Entsorger gebracht, dort in die jeweiligen Papiersorten sortiert und anschließend der Verwertung in einer Papierfabrik zugeführt. Papiere mit sensiblen Daten sollten deshalb vor der Entsorgung unkenntlich gemacht werden. (lt)