Debatte in Penzing: Fliegerhorst als Riesenchance oder Altlasten-Risiko?

Plus Bei einer Podiumsdiskussion präsentieren die drei Bürgermeisterkandidaten ihre Ideen für Penzing. Zur künftigen Nutzung des Fliegerhorsts haben sie unterschiedliche Meinungen.

Die Penzinger haben am 15. März die Wahl zwischen drei Bürgermeisterkandidaten. Dieter Förg (50), Georg Geisenberger (42) und Peter Hammer (48) versuchten, die 180 Zuhörer bei einer Podiumsdiskussion im Gasthof Weißes Lamm im Ortsteil Oberbergen von sich zu überzeugen. Im Mittelpunkt stand die künftige Nutzung des Fliegerhorsts und mögliche Altlasten im Boden. Ein Kandidat sieht darin ein Risiko.

Bei den drei Bewerbern gibt es viele Ähnlichkeiten. Das zeigte sich schon zu Beginn, als Moderator Wilfried Lechler, selbst Bürgermeisterkandidat in Pürgen, zur kurzen Vorstellungsrunde bat. Angefangen beim Alter über ähnliche Berufsausbildungen bis zur Tatsache, dass alle drei kommunalpolitisch bisher nicht in Erscheinung traten, reichten die Übereinstimmungen. Danach arbeitete Lechler Fragen ab, mit denen sich Förg, Geisenberger und Hammer im Vorfeld bereits auseinandersetzen konnten.

Förg sieht eine Ansiedlung des ADAC kritisch

Am meisten Raum nahm der frühere Fliegerhorst ein. Hammer bezeichnete diesen als „Riesenchance für Penzing“. Die Gemeinde müsse beim Verkauf des Geländes zuschlagen und die Bestimmungshoheit bekommen. Seine Vision sei eine Mischung aus „wohnen, arbeiten, forschen und lehren“. Zudem sprach er sich für die Anbindung über eine Umgehungsstraße aus. Förg forderte vor weiteren Überlegungen ein Verkehrskonzept. Ein Drittel der Fläche – wie vorgesehen – an den ADAC zu vergeben, findet er „katastrophal“. „Der Automobilclub zahlt nur an der Hauptniederlassung Steuern, wir sehen keinen Cent davon. Und er schafft nur wenige Arbeitsplätze.“ Geisenberger liegt daran, dass sich einheimische Gewerbetreibende ansiedeln, „keine Großkopferten aus München“.

Angesprochen wurden auch die Altlasten auf dem Fliegerhorstgelände. Dazu, sagt Förg, gebe es die klare Regelung, dass der Verursacher verpflichtet sei, diese zu entfernen. Für Geisenberger sind Altlasten ein Risiko, das den Kaufpreis drücke. „Bitte keine Ängste schüren“, forderte Hammer. „Wir haben bis jetzt keine Gutachten, wissen nichts über Altlasten und mögliche Kosten.“ Der Bund werde die Verantwortung übernehmen, versicherte er.

Umbauten und Nachverdichtung sollen Wohnraum schaffen

Thematisiert wurde auch die Frage bezahlbaren Wohnraums für alle Altersstufen und Lebensformen. Geisenberger, gerade selbst Bauherr eines Mehrfamilienhauses, pocht auf unterschiedliche Wohngrößen. Hammer glaubt, Wohnraum „für jeden Geldbeutel“ könne mit sinnvollem Umbauen und/oder vorsichtigem Nachverdichten geschaffen werden.

Vor der Ausweisung von neuem Bauland sei eine Bedarfsermittlung unter den Einheimschen zwingend notwendig. Erst wenn dafür Zahlen vorliegen, sei es an der Zeit, mit den Eigentümern von möglichem Bauland in Dialog zu treten und zu verhandeln. Förg warnte davor, dass Investoren ihre Finger mit im Spiel haben. Das dürfe nicht geschehen. Weiter gab er zu bedenken, dass bei verstärktem Wohnbau an die Ertüchtigung und größenmäßige Anpassung der Infrastruktur zu denken sei.

Fotovoltaik auf jedes Dach

Im Anschluss an die Diskussion gab es noch Fragen aus dem Publikum. Zur „Gestaltungserhaltungssatzung“ sagte Geisenberger, ihm liege nichts daran, „aber wir brauchen sie“. Hammer hat dazu eine „liberale Haltung“, Förg ist strikt dagegen. „Für Bauregelungen haben wir den Paragrafen 34 der Bayerischen Bauordnung, das genügt.“ Bei der Frage nach erneuerbaren Energien sprachen sich alle drei Kandidaten gegen Windräder aus. Hammer plädierte für „Fotovoltaik auf jedem Dach“, Förg möchte, dass die Gemeinde so bald wie möglich autark ist in Sachen Energie. Geisenberger brachte Hackschnitzel ins Gespräch, die ebenfalls in Strom umgewandelt werden könnten.

Angesprochen wurde auch die Baulandvermarktung. Die Gemeinde solle, so Hammer, auf Vorrat Grundstücke erwerben. Beim Thema Kinderbetreuung äußerte Förg, dass auch an den Ausbau der Mittagsbetreuung an der Grundschule gedacht werden müsse. Ein Gast hakte nach, ob die Gemeinde das Fliegerhorstareal trotz Altlasten kaufen sollte. „Natürlich“, entgegnete Peter Hammer, und bat erneut darum, keine Ängste zu schüren. „Kaufen ja, wenn die Altlasten beseitigt sind“, sagte Förg.

