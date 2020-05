Demo-Absage: Die Entscheidung akzeptieren

Das Verwaltungsgericht bestätigt die Absage der in Landsberg geplanten Demo gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Entscheidung bewertet.

Es war dann doch eine überraschende Entscheidung. Dass das Verwaltungsgericht die Absage der Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf der Waitzinger Wiese in Landsberg bestätigt hat, war so nicht zu erwarten. Denn die Versammlungsfreiheit ist in Deutschland ein hohes Gut, auch in Zeiten einer Pandemie.

Rolf Kron, der die Kundgebung auf der Waitzinger Wiese beantragt hat, wird sich durch das Urteil nur kurzfristig ausbremsen lassen. Er hat bereits angekündigt, eine neue Kundgebung zu planen. Gut möglich, dass er dafür wieder die Waitzinger Wiese ins Auge gefasst hat. Denn gegen sein Konzept mit 2000 Teilnehmern hatte das Landratsamt nichts einzuwenden. Kron und seine Mitstreiter hätten ausreichend Ordner zur Verfügung gestellt und auch die Abstandsregeln wären einzuhalten gewesen.

Bitte zu Hause bleiben

Ob Kron nun im Internet für bis zu 8000 Besucher geworben hat, wie es das Landratsamt behauptet, oder nur darauf hingewiesen hat, dass dort bis zu 8000 Menschen Platz haben, wie Kron sagt, ist wohl Ansichtssache. Das Verwaltungsgericht war in diesem Punkt gleicher Meinung wie das Landratsamt und wies Krons Klage ab.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen die Entscheidung auch akzeptieren und zu Hause bleiben. Es wäre der Sache sicherlich nicht förderlich, wenn es nun am Samstag zu einer Spontanversammlung mit vielen Teilnehmern kommt, die die Polizei dann vielleicht auflösen müsste.

