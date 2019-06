vor 37 Min.

Demo: Fridays for Future jetzt auch am Ammersee

In Landsberg fanden bereits Demonstrationen unter dem Motto "Fridays for Future" statt.

Drei Geschwister aus Dießen wollen am heutigen Freitag ein Zeichen setzen. Sie hoffen auf weitere Unterstützer.

Von Dieter Schöndorfer

Tausende Schüler engagieren sich seit Wochen mit den Demonstrationen unter dem Motto „Fridays for Future“ für die Zukunft der Umwelt. In Landsberg fanden schon mehrere Veranstaltungen dieser Art statt. Nun soll heute auch in Dießen ein Zeichen gesetzt werden.

In der Schule abgemeldet

Zumindest engagieren sich zwei acht- und elfjährige Geschwister und wollen ab 10 Uhr auf dem Untermüllerplatz Flagge zeigen. Unterstützer, so ihre Mutter Anna Manow, sind natürlich gerne gesehen. Ihre Kinder habe sie aus diesem Grund auch ganz offiziell in deren Schulen abgemeldet, sagte Anna Manow.

In der Grundschule sei das kein Problem gewesen, im Ammersee-Gymnasium gibt es allerdings die Aufforderung, dass sich die Schüler, die an den Demos teilnehmen, bei der schuleigenen Umwelt-Arbeitsgruppe einbringen.

