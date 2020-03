21.03.2020

Den Alltag in Ruhe regeln

Stadtpfarrer Zeitlerzu Corona

Wie berichtet, sind alle Gottesdienste in Landsberg und im Landkreis abgesagt. Wie und in welcher Form die Osterfeierlichkeiten stattfinden können, das hat die Diözese Augsburg noch nicht festgelegt. Stadtpfarrer Michael Zeitler sagt aber, dass die Menschen in seiner Pfarrgemeinde sich ruhig verhalten würden. „Alles ist noch sehr frisch und jeder ist beschäftigt damit, seinen Alltag neu zu regeln. Die Menschen müssen sich neu sortieren, ich habe kaum Anfragen.“

Es werde noch dauern, so Zeitler weiter, bis das alles bei den Menschen ankommt. Er halte aber nichts davon, sich jetzt gleich das Schlimmste auszumalen. „Wir müssen innehalten, durchschnaufen und ruhig reagieren.“ Die Seelsorge sei für persönliche Gespräche enorm wichtig und im Moment biete der neue Bischof Bertram Meier Fernsehgottesdienste täglich um 19 Uhr und Samstag um 11 Uhr an. „Ich selbst halte nichts davon, Predigten hier in Landsberg mit Livestream zu übertragen, das muss jemand machen, der das technisch sehr gut und professionell macht.“ Allerdings gebe es das tägliche Gebetsläuten um 12 Uhr. „Das soll die Menschen in den Häusern und Wohnungen verbinden und wir bitten Gott in dieser schwierigen Situation um seinen Beistand“, sagt Zeitler.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden und zum Schutz der Mitarbeiter des Pfarrbüros sei das Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen, es ist zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Telefon 08191/59494, E-Mail: pg.landsberg-mariaehimmelfahrt@bistum-augsburg.de. (lua)

Themen folgen