BVZ: Denklingen macht Vereinen neues Angebot der bei Pacht

Plus Die Denklinger Vereine fürchten hohe Pachtzahlungen für die Nutzung des neuen Bürger- und Vereinszentrums. Der Gemeinderat trifft eine Entscheidung.

Die Gemeinde Denklingen hätte das Bürger- und Vereinszentrum (BVZ), das am 19. November eingeweiht wird, gerne als Betrieb gewerblicher Art geführt. Weil dann aber die Vereine „annähernd marktgerechte Pacht“ für die Nutzung hätten zahlen müssen, regte sich dagegen erheblicher Protest in Denklingen. Die Gemeinde hat den Vereinen nun ein neues Angebot gemacht.