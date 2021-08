Denklingen

08:03 Uhr

Die neue Arztpraxis in Denklingen lockt viele Interessierte an

Dr. Barbara Ulrich (links) und Christina Neumann in einem der Behandlungszimmer. Beim Tag der offenen Tür wurde die neue Praxis in Denklingen vorgestellt.

Plus In Denklingen findet ein Tag der offenen Tür in der neuen Arztpraxis statt. So sind die Reaktionen der Gäste.

Von Manuela Schmid

„Es ist alles sehr schön geworden“: So lautete das einhellige Urteil der Gäste beim „Tag der offenen Tür“ in der Hausarztpraxis von Christina Neumann in Denklingen. Die Interessierten aus dem Ort und der Umgebung hatten erstmals die Gelegenheit, die neuen Praxisräume zu begutachten.

