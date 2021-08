Er wird der Wirt im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen

Magnus Ostenrieder ist der Pächter der Gaststätte im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum. Er verrät, was auf die Teller kommt und wann der Betrieb losgehen soll.

Im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) wird noch an vielen Stellen gearbeitet, aber ein Ende ist in Sicht: Im November 2021 wolle man den Betrieb aufnehmen, sagt Bürgermeister Andreas Braunegger auf LT-Nachfrage. Und er verrät noch etwas: Inzwischen habe man einen Wirt für die Gaststätte mit Biergarten und die Veranstaltungen gefunden.

Er heißt Magnus Ostenrieder, kommt aus Reichling und hat schon viel Erfahrung mit der Verköstigung größerer Menschenmengen: Unter anderem sei er Küchenchef im Münchner Augustinerkeller gewesen, erzählt der Gastronom, und ebenfalls Küchenchef in der Augustiner Festhalle auf dem Oktoberfest. Von 2004 bis 2008 hat er in Epfach das Gasthaus zur Sonne betrieben, aktuell arbeitet er in Oberammergau. Seit 2019 betreibt er auch die „Ostenrieder Festbewirtung“. Sie hat bereits in Reichling das Bezirksmusikfest und das Landjugendfest versorgt.

Gute Voraussetzungen für Gastbetrieb im Bürger- und Vereinszentrum

„Die Gemeinde ist auf mich zugekommen“, sagt der 41-Jährige, es habe eine Zeit lang gedauert, bis man sich einig gewesen sei. „Der erste Kontakt war letztes Jahr im Dezember.“ Ostenrieder gibt sich sehr zufrieden mit seinem künftigen Arbeitsumfeld: „So etwas gibt es glaube ich im ganzen Landkreis nicht: alles ebenerdig, keine Stufen, alles vorhanden, 200 Parkplätze vor der Türe.“ Zur Ausstattung könne er aktuell noch nicht viel sagen: „In den nächsten Wochen werden mit dem Küchenbauer Gespräche stattfinden, wie und was man da reinmacht.“ Aber gewisse Dinge seien schon fix, zum Beispiel hochwertige Geräte der Firma Rational.

Die Gaststätte hat nach Angaben von Bürgermeister Andreas Braunegger rund 90 Plätze, der Biergarten 120 und 365 Personen passen in den Saal des BVZ. Um so viele Menschen zu verköstigen, muss Ostenrieder erst noch Personal rekrutieren, denn das Team steht noch nicht: „Weil ich immer viel auf dem Oktoberfest und Frühlingsfest in München gearbeitet habe, kenne ich einige Leute“, erklärt der Wirt. In den kommenden Wochen werde er sich nach Arbeitskräften umsehen.

Bayerische Wirtschaft "Zum Vogelherd" soll Mittagstisch anbieten

Unter der Woche werde die Gaststätte „Zum Vogelherd“, so der künftige Name, mittags und abends geöffnet sein, am Wochenende durchgehend. „Es wird einen Ruhetag geben, aber da weiß ich noch nicht wann.“ Für die Gerichte, die aden Gästen aufgetischt werden sollen, hat er schon erste Pläne. Es werde definitiv vor allem bayerische Kost geben, gibt der Wirt bekannt. Unter der Woche werde er ein Mittagsgericht anbieten und er habe auch vor, Aktionstage wie einen Schnitzeltag zu machen.

„Das Restaurant heißt ja ,Zum Vogelherd’. Mir schwebt vor, dass es jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit frische Hendl gibt, aber das muss man erst sehen“, sagt er. Was seine Gäste dazu trinken werden, stehe ebenfalls noch nicht fest: Die Entscheidung für eine Brauerei sei noch nicht gefallen. Bis alles bereit sein muss, ist aber noch ein wenig Zeit: Als Eröffnungstermin sei Anfang November angedacht, sagt Ostenrieder, aber wegen der Corona-Pandemie sei schwer abzuschätzen, ob das überhaupt möglich ist.

Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen soll noch 2021 fertig werden

Ein wenig Zeit brauchen auch noch die Handwerker im Bürger- und Vereinszentrum, wie Braunegger berichtet: Momentan werde gerade die Außenfassade fertiggestellt. „Der Innenausbau schreitet gut voran und die Arbeiten an der Außenanlage werden rechtzeitig zur Eröffnung im November 2021 fertig sein“, gibt er sich zuversichtlich. Dann könnten die Vereine ihre Räumlichkeiten beziehen und auch Ostenrieder sich ans Werk machen.

„Von ihm wird in Zukunft die Gastronomie betrieben und Veranstaltungen im Bürgersaal ausgerichtet. Vorrang in der Nutzung des Bürgersaals haben jedoch die Vereine mit ihren Veranstaltungen über das Jahr“, gibt der Bürgermeister die Hierarchie vor. Der Pachtvertrag mit Ostenrieder sei nun unterschrieben – rechtzeitig vor der Eröffnung solle der Wirt Gelegenheit bekommen, sich den Denklingern und Denklingerinnen vorzustellen.