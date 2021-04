Denklingen: Es gibt neue Pläne für den Lustberghof

Plus Zwar ziehen keine Rocker in den Denklinger Lustberghof ein. Aber der Besitzer kündigt große Veränderungen an.

Zuletzt war der Denklinger Lustberghof in den Schlagzeilen, weil das Gerücht umging, die Gaststätte sei an einen Rockerclub verkauft worden – das hat sich inzwischen als falsch herausgestellt. Nun stehen aber tatsächlich große Neuerungen an: Der Eigentümer hat beim Denklinger Gemeinderat eine umfangreiche Bauvoranfrage gestellt. Das LT hat ihn gefragt, welche Pläne er für den Lustberghof hat.

Eine Wohnung für den Betreiber, Ferienappartements, eine neue Küche, ein Aufzug – über insgesamt zwölf Änderungen am Lustberghof hat der Gemeinderat abgestimmt und alle einstimmig akzeptiert. Das Gebäude soll im großen Stil umgebaut, aufgestockt und erweitert werden. Eigentümer Michael Wallner verrät, was er mit den Maßnahmen erreichen will: „Ein Ziel ist es, möglichst energieautark zu werden und selbst regenerative Energie zu erzeugen. Ein Gasthof oder Hotel braucht schließlich viel Energie.“ Unter anderem sollen auch die Gäste künftig vom selbst erzeugten Strom profitieren: Fünf bis zehn Elektroladestationen will Wallner für sie auf dem Parkplatz bereitstellen.

In den Lustberghof sollen Ferienwohnungen kommen

Das zweite Ziel sei, neue Gäste zu gewinnen. „Es sollen Ferienwohnungen zusätzlich zu den Hotelzimmern gebaut werden, um ein weiteres Publikum anzusprechen“, berichtet Wallner. So hoffe er, die Auslastung zu verbessern. Bürgermeister Andreas Braunegger steht diesem Ansinnen positiv gegenüber und kommentiert: „Ich finde es gut, wenn dort Ferienwohnungen entstehen. Dann können sich zum Beispiel Arbeiter auf Montage für drei oder vier Wochen einmieten.“

Neben den beiden Hauptzielen, eigene Energieerzeugung und Ferienappartements, hat Wallner noch eine Reihe weiterer Umbauten geplant. So soll zum Beispiel die Küche modernisiert werden. „Sie ist räumlich begrenzt, es ist ein Raum von 1970. Die neue Küche soll vom Grundriss und vom Stand der Technik zeitgemäß sein, um Arbeitsabläufe zu optimieren und energietechnisch sparsamer zu werden.“ Auch an der Fassade und den Außenanlagen solle gearbeitet werden.

Auch ein Aufzugschacht solle eingebaut werden, um die obenliegenden Räume für eine barrierefreie Nutzung zu erschließen. An der Wirtschaft selbst soll sich allerdings nichts ändern: „Die ist in Ordnung, die haben wir erst vor zwei Jahren renoviert“, sagt Waller.

Die Arbeiten sollen frühestens in einem Jahr beginnen

Das Gebäude sei in der Vergangenheit schon renoviert und umgebaut worden, aber das sei aus heutiger Sicht nicht optimal, erklärt der Eigentümer. Er habe das Objekt erst vor drei Jahren gekauft und sich eine Weile ansehen wollen, wie es läuft. Nun wisse er, was er ändern wolle. Im nächsten Schritt werde er den Bauantrag stellen – bisher hatte er nur die Voranfrage eingereicht.

Mit dem Beginn der Arbeiten rechne er frühestens in einem Jahr, und diese würden vermutlich drei weitere Jahre dauern. Zu der voraussichtlich anfallenden Summe für die Maßnahmen will sich Wallner noch nicht äußern und sagt nur: „Es ist einiges an Kosten und Arbeit, das soll dann auch für eine lange Zeit passen.“ Damit nicht nur das Gebäude auf dem neuesten Stand ist, plant Wallner auch einen modernen Onlineauftritt.

