vor 4 Min.

Denklingen: Hirschvogel gründet eine Tochterfirma und setzt auf E-Mobilität

Das Denklinger Familienunternehmen Hirschvogel gründet eine Tochterfirma. Welches Ziel damit verfolgt wird.

Die Automobilbranche ist im Wandel. Das Thema Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Die Firma Hirschvogel aus Denklingen intensiviert ihre Aktivitäten in dem Geschäftsfeld nun weiter.

Wie das Familienunternehmen jetzt mitteilt, wurde bereits im Oktober 2020 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen mit dem Namen Hirschvogel E-Solutions gegründet. Sitz der Firma ist Kaufbeuren. Dort wurde Anfang diesen Jahres eine Gewerbehalle des Bauunternehmens Dobler angemietet, die bis Ende März für Hirschvogel umgebaut wird. Anfang April soll die Halle dann bezogen werden. Ziel ist es, ab Oktober 2021 mit der Serienproduktion von Bauteilen für die E-Mobilität an diesem Standort zu starten. Grund der Firmengründung ist laut Pressemitteilung die „zukunftsfähigen Produkte zu vermarkten, in Serienqualität zu fertigen und auszuliefern.“

Bis Ende 2022 sollen 50 Arbeitsplätze entstehen

Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist Harro Wörner, der seit mehr als 30 Jahren bei Hirschvogel beschäftigt ist und dort unter anderem die Zerspanung und das Komponenten-Werk in Schongau aufgebaut und geleitet hat.Geplant sei, bis Ende 2022 rund 50 Mitarbeiter bei der Hirschvogel E-Solutions in Kaufbeuren zu beschäftigen. Das Denklinger Unternehmen ist eigenen Angaben nach eine der weltweit marktführenden Firmen in der Produktion von einbaufertigen Bauteilen für unterschiedliche Anwendungen in der Elektromobilität. Im Rahmen der seit 2017 laufenden zukunftssichernden Maßnahmen liege neben dem Stammgeschäft der Fokus auf neuen Produkten, neuen Prozessen und neuen Märkten.

Kaufbeurens Oberbürgermeister ist erfreut

Stefan Bosse, Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren, sagte zur Neuansiedlung: „In Kaufbeuren geht ein lange gehegter Traum der in Erfüllung. Produkte dieses bekannten Automobilzulieferers sind weltweit in nahezu jedem Pkw verbaut. Ich freue mich, dass die Firmengruppe Hirschvogel spannende Arbeitsplätze im Bereich der E-Mobilität in Kaufbeuren entstehen lässt.“ (lt)

