Denklingen: Konzern Hirschvogel kämpft sich durch die Corona-Krise

Plus Der Automobilzulieferer Hirschvogel hat ein bewegtes Geschäftsjahr hinter sich. Das LT fragt nach, wie die Bilanz ausfällt und was in Denklingen geplant ist.

Von Christian Mühlhause

Der Automobilzulieferer Hirschvogel hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Die Corona-Pandemie traf die Firma und deren Mitarbeiter mit voller Wucht und in der Geschäftsführung gab es personelle Veränderungen. Auf Nachfrage des LT äußert sich der größte Arbeitgeber im Landkreis zum Geschäftsjahr 2020 und den Herausforderungen in der Automobilbranche.

Die Folgen der Corona-Pandemie spürte das Familienunternehmen noch früher als andere Firmen im Landkreis Landsberg. Das Werk in China war bereits Anfang Januar 2020 für mehrere Wochen geschlossen worden. Im Frühjahr zeigten sich die Auswirkungen auch an den hiesigen Standorten in Denklingen und Schongau. Die Kunden, Automobilhersteller und -zulieferer, hätten ihre Produktion während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 heruntergefahren oder eingestellt, sagt Pressesprecherin Michaela Heinle.

Hirschvogel muss keine Kündigungen aussprechen

„Dadurch kam es bei Hirschvogel täglich zur Reduzierung und Stornierung von Aufträgen, sodass die Produktionsplanung laufend angepasst werden musste. Das Instrument der Kurzarbeit half uns vor allem im zweiten Quartal, den Personaleinsatz entsprechend der Auftragslage zu steuern.“ Hirschvogel baute im vergangenen Jahr am Standort Denklingen zwar 100 Stellen ab, musste aber keine Kündigungen aussprechen, so Heinle.

In Denklingen gibt es 1900 Vollzeitstellen. Mitarbeiter sind es mehr, da nicht alle Vollzeit arbeiten. Reduziert wurde laut Pressesprecherin, indem nicht alle Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nachbesetzt beziehungsweise interne Lösungen gefunden worden seien. „Wir haben vorsichtig agiert und die weitere Entwicklung abgewartet.“ Weltweit hat die Firma derzeit rund 5700 Vollzeitstellen.

Positiver Trend beim Umsatz setzt sich fort

Im dritten und vierten Quartal hätten sich die Auftragszahlen wieder stabilisiert. „Ende des Jahres konnten sogar Umsatzzahlen über dem Niveau vor der Corona-Zeit erzielt werden.“ Der positive Trend setze sich auch in diesem Jahr fort. Rückblickend sei man im Unternehmen „zufrieden“, auch damit, wie die Beschäftigten die Krise gemeistert hätten.

Dr. Dirk Landgrebe ist in der Geschäftsführung von Hirschvogel für den Bereich Produktion zuständig. Bild: Hirschvogel

Der Umsatz des Unternehmens sank im vergangenen Geschäftsjahr von 1,23 Milliarden Euro auf 1,04 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht Hirschvogel – wie schon in den Vorjahren – keine Angaben. Michaela Heinle informiert dazu: „Einen Großteil davon reinvestieren wir in die Hirschvogel-Standorte, um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmensgruppe zu sichern.“ Wie berichtet, entsteht derzeit in Kaufbeuren der Sitz eines hundertprozentigen Tochterunternehmens mit dem Namen Hirschvogel E-Solutions, das dem Thema E-Mobilität noch stärker Rechnung tragen soll. Bis zu 50 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Im Oktober 2021 soll dort die Serienproduktion von Bauteilen für die E-Mobilität starten.

Hirschvogel investiert in Denklingen

Und auch in Denklingen tut sich etwas. Es soll eine neue Lager- und Fertigungshalle entstehen. „In dem Gebäude sollen unter anderem Bauteile und Maschinenkomponenten von Hirschvogel eingelagert werden. Es werden im Gegenzug weiter entfernt liegende Lagerflächen aufgelöst“, sagt Michaela Heinle. In Denklingen wird darüber hinaus der Neubau für Kantine und Büroräume wieder aufgenommen, der Anfang 2019 gestoppt wurde.

Nach der Fertigstellung des Kellers wurde dieser damals mit einer Bodenplatte verschlossen. Nun werden die drei Geschosse darüber gebaut. Das Projekt kostet eine zweistellige Millionensumme. Gebaut wird zudem eine Fotovoltaikanlage, die sechs Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern und einen Großteil des Bedarfs des Werkes decken soll. Diese soll im kommenden Jahr ans Netz gehen.

Bei der Ausrichtung des Familienunternehmens gehe es weiterhin darum, unabhängiger vom Verbrennungsmotor zu werden. „Waren zu Beginn des Wandels in der Automobilbranche im Jahr 2015 etwa 75 Prozent unserer Bauteile für den Verbrennungsmotor und dessen Antriebsstrang ausgelegt, sind es mittlerweile noch 60 Prozent. Bis 2030 soll die Zahl auf 25 Prozent sinken. Im Gegenzug steigt die Zahl unserer Bauteile beispielsweise im Bereich der E-Mobilität“, informiert Pressesprecherin Michaela Heinle. Wie schnell sich der Wandel auf dem Automobilmarkt vollziehen werde, sei aber nach wie vor schwer zu prognostizieren, heißt es bei Hirschvogel.

Walter Bauer ist seit Januar Mitglied der Geschäftsführung bei Hirschvogel und für das Thema Finanzen zuständig. Bild: Hirschvogel

Neue Impulse setzte das Denklinger Unternehmen auch an der Spitze der Geschäftsführung. Im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Dr. Thomas Brücher und Dr. Alfons Hätscher vor dem Vorruhestand stehen und Frank Anistis gehen muss. Walter Bauer (Finanzen) und Dr. Dirk Landgrebe (Produktion) übernahmen im Januar. Die dritte Stelle ist noch nicht wieder besetzt worden.

Walter Bauer sagt über seine ersten Tage in dieser Funktion: „Mich beeindruckt, dass es bei Hirschvogel und den Gesellschaftern kein Quartalsdenken gibt, sondern langfristig in die Zukunftssicherung investiert wird.“ Dr. Dirk Landgrebe ergänzt: „Mehr noch als auf das operative Geschäft von heute werden wir uns auf die Weiterentwicklung von Hirschvogel konzentrieren. Dabei geht es darum, gemeinsam mit den Mitarbeitern den besten Weg für das Unternehmen zu entwickeln.“

