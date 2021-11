Letzte Arbeiten am Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen

Plus Einige Denklinger Vereine bekommen eine neue Heimat. Der Gastronom kann bis zu 600 Gäste bewirten. Bei der Einweihungsfeier gelten strenge Auflagen.

Noch wird im Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) in Denklingen in vielen Ecken gearbeitet. Drinnen müssen noch letzte Leitungen verlegt werden, ein Handwerker tauscht noch einmal eine Bodenfliese aus und draußen verdichtet ein Bauarbeiter mit der Rüttelplatte den Boden nahe des kleinen Spielplatzes. Bis Freitag müssen die Handwerker fertig und die Putzkolonne durch sein. Dann findet die Einweihung mit geladenen Gästen unter strengen Auflagen statt. Das LT hat nun schon mal vorab einen Blick ins Gebäude werfen dürfen.