Denklingen: Mann wird nach Betriebsunfall weggeflogen

Bei Wartungsarbeiten kommt es in einem Denklinger Betrieb zu einem Unfall. Die Beine eines Mannes werden eingequetscht.

Ein Betriebsunfall hat sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr in Denklingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fanden in einem Betrieb Wartungsarbeiten einer Sandstrahlmaschine statt. Dabei sollte ein mehrere hundert Kilogramm schweres Bauteil mit einem Stapler angehoben werden.

Aufgrund eines Fahrfehlers eines 30-Jährigen quetschte das schwere Bauteil beide Füße eines 34-Jährigen ein, so die Polizei. Der Mann wurde mittelschwer verletzt und mit einem Helikopter in ein Unfallklinikum geflogen. (lt)

