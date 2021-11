Neuer Nistkorb für Storchenpaar in Denklingen

Die LEW hilft Störchen in der Region Landsberg. Eine Nisthilfe wird in Denklingen montiert.

Die LEW Verteilnetz, der Betreiber des regionalen Stromnetzes, führt immer wieder Einzelmaßnahmen zum Vogelschutz durch. Vor dem Hintergrund des 120-jährigen Bestehens des Unternehmens wurden heuer an 24 Standorten in der Region neue Nistgelegenheiten für Störche installiert – unter anderem in Denklingen.

Kommunalbetreuer Josef Nersinger bestimmte gemeinsam mit dem Storchenexperten Anton Burnhauser sowie den Leitern der jeweiligen Betriebsstellen die Standorte für die neuen Nistgelegenheiten. Dabei handelt es sich laut Pressemeldung in den meisten Fällen um vorhandene Nester an Strommasten oder Trafostationen. Normalerweise würden solche Nester in Abstimmung mit Behörden und Vogelschutz entweder versetzt, oder Leitungen im Nistbereich isoliert, um die Vögel zu schützen. Nun würden die großen Schreitvögel 24 Nisthilfen „de luxe“ erhalten. Dafür wird die Winterzeit genutzt: Die Störche sind in ihr Winterquartier umgezogen und kehren im Frühjahr zurück.

Eine der neuen Nisthilfen wurde auch in Denklingen in der Menhofer Straße von Mitarbeitern der LEW Verteilnetz auf einem Strommast montiert. Von November bis Jahresende werden noch 19 Nistkörbe installiert, die sich über das gesamte Netzgebiet in Bayerisch-Schwaben verteilen.

Die Mitarbeiter bedienen in großer Höhe schweres Gerät, um sichere Nisthilfen für verlassene Storchennester zu montieren. Foto: Thorsten Franzisi/LEW

Die Nistkörbe aus Metall fertigt der Bereich Metallbau der betriebseigenen Werkstätten gemeinsam mit der Schlosserei Lehnert aus Wertingen. Dort entsteht der Oberkorb und wird mit den in Augsburg vorgefertigten Teilen für die Unterkonstruktion zusammengebaut. Die Kosten pro Nistkorb liegen zwischen 6000 bis 8000 Euro, inklusive Montagekosten. Das Team des Bereichs Metallbau übernimmt laut Pressemeldung auch die Montage selbst sowie die notwendigen organisatorischen Vorarbeiten, etwa das Bereitstellen von Kran, Hebebühne und Werkstattwagen. Für die Montage der Nisthilfe selbst werde zunächst das vorhandene Nest vorsichtig abgehoben, der verzinkte Stahlkorb montiert und dann das Nest wieder eingelegt, damit der Storch sein neues Zuhause wegen der im Nest enthaltenen Gerüche wieder akzeptiert.

Kommunen können Paten werden

Ein Teil der Kosten wird aus dem Förderfonds des LEW „Stromprodukts Strom Regional Natur“ finanziert. Pro Monat und Vertrag speist LEW den Förderfonds mit jeweils einem Euro und fördert so zahlreiche regionale Projekte aus den Bereichen Umweltschutz, Naherholung und Umweltbildung, teilt das Unternehmen mit. Die Kommunen, auf deren Gebiet die Nisthilfen montiert werden, könnten sich als Paten mit einem Betrag an den Kosten beteiligen. Dazu würden derzeit Gespräche mit den entsprechenden Städten und Gemeinden laufen. (lt)

Lesen Sie dazu auch