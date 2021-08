Schwerverletzter: Bei Denklingen überschlägt sich ein Auto mehrfach

Im Bereich Buchweg/Neuhof in Denklingen überschlägt sich am Samstag ein Auto mehrfach. Der Fahrer wird schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum gebracht.

Am Samstagmorgen, gegen 5.50 Uhr, kam es im Bereich Buchweg/Neuhof in Denklingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht hat ein vorbeifahrender Zeuge ein komplett deformiertes Auto und eine schwer verletzte Person gefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor ein 58 Jahre alter Mann aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfallopfer wird von vorbeifahrendem Zeugen gefunden

Das Auto überschlug sich danach mehrfach. Bei dem Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum gebracht werden musste. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

