Denklinger Firma Hirschvogel hat zwei neue Geschäftsführer

Der Automobilzulieferer Hirschvogel aus Denklingen tauscht seine Geschäftsführung aus. Jetzt stellt das Unternehmen zwei neue Führungskräfte vor.

Dass der Automobilzulieferer Hirschvogel aus Denklingen seine Geschäftsführung neu aufstellt, hat Unternehmenssprecherin Michaela Heinle vor Kurzem gegenüber dem Landsberger Tagblatt bestätigt. Alfons Hätscher, Frank Anisits und Thomas Brücher sollten ab Januar durch drei neue Führungskräfte ersetzt werden. Zwei ihrer Nachfolger stehen nun fest.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, leiten Walter Bauer in der Funktion des Geschäftsführers Finanzen (CFO) und Dr. Dirk Landgrebe als neuer Geschäftsführer Produktion (COO) bei der Hirschvogel Holding GmbH ab Januar die Geschäfte. Beide leben in der Region und kennen das Unternehmen bereits aus der Innensicht, steht in dem Schreiben. Im Laufe des ersten Halbjahres 2021 soll dann ein dritter Geschäftsführer hinzustoßen und als CEO den Vorsitz des neuen Führungstrios übernehmen. Aus vertraglichen Gründen dürfe sein Name jedoch noch nicht genannt werden.

Die neuen Geschäftsführer kennen sich bei Hirschvogel aus

Der künftige CFO Walter Bauer, 51 Jahre, kommt aus der Elektronik- und IT-Branche und ist bereits 14 Jahre für Hirschvogel tätig, seit 2011 als Vice President Corporate Finance. Dr. Dirk Landgrebe, 54 Jahre, künftiger COO, bekleidete von 1999 bis 2014 verschiedene Führungspositionen in dem Denklinger Unternehmen und war laut Pressemitteilung zuletzt Geschäftsführer und Vice President Europa und Asien bei einem renommierten, weltweit agierenden Automobilzulieferer.

Die scheidenden Geschäftsführer der Firma Hirschvogel (von links): Dr. Thomas Brücher, Dr. Alfons Hätscher und Frank M. Anisits.

Das scheidende Geschäftsführer-Trio ist seit Anfang 2012 im Amt. Frank Anisits ist für die Produktion verantwortlich, Thomas Brücher für die Bereiche Einkauf, Entwicklung sowie Vertrieb und Hermann Hätscher für Personal und Finanzen. Ihre Nachfolger sollen nun für den Erhalt und die Sicherung einer langfristigen Perspektive für die Hirschvogel-Mitarbeiter sorgen, wie Unternehmenssprecherin Michaela Heinle vor zwei Wochen gegenüber dem LT sagte. Dabei spielten Kontinuität, Standorttreue und Werteorientierung eine maßgebliche Rolle.

