Der Anbau an das Orff-Anwesen soll größer werden

Der geplante Anbau an das Carl-Orff-Anwesen am Dießener Ziegelstadel soll etwas größer ausfallen als bislang geplant.

Plus Am Ziegelstadel in Dießen soll ein neues Carl-Orff-Museum entstehen. Was der Bund Naturschutz mit dem Vorhaben zu tun hat.

Von Gerald Modlinger

Das am Ziegelstadel geplante neue Carl-Orff-Museum ist zumindest verfahrenstechnisch wieder einen Schritt weitergekommen. Der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem dafür notwendigen Bebauungsplan. Die Stellungnahmen der in dem Verfahren beteiligten Behörden lagen vor.

Dabei teilte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert mit, dass das als Anbau an das Orff-Anwesen geplante Museum etwas größer als bislang vorgesehen werden wird. Damit sollen die Anforderungen der Landesstelle für nicht staatliche Museen im Hinblick auf Barrierefreiheit und Bewegungsabläufe berücksichtigt werden. Schäffert geht aber davon aus, dass die Erweiterung noch im Rahmen der bislang im Bebauungsplan vorgesehenen Baufläche untergebracht werden kann.

Platz für Besuchergruppen mit 20 Personen

Ein weiteres Thema waren die Stellplätze. Die bislang vorgesehenen 15 Plätze werden als ausreichend betrachtet, allerdings müsse auch eine Wendemöglichkeit für einen Kleinbus errichtet werden, der Besuchergruppen von bis zu 20 Personen vom Parkplatz am Marienmünster zum Orff-Anwesen bringen soll.

Der Bund Naturschutz beschäftigte sich in seiner Stellungnahme mit der für die Erweiterung notwendigen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme. Diese sei „ungenügend durchdacht“ und brächte kaum eine Verbesserung auf der dafür vorgesehenen Fläche.

Saatgut von der "Seewiese"

Die Untere Naturschutzbehörde bestätigte, dass die Wiesen um das Anwesen bereits jetzt „eine sehr hohe naturschutzrechtliche Wertigkeit aufweisen“. Um die Situation weiter zu verbessern, wird vorgeschlagen, die Artenvielfalt mit Saatgut, das im Naturschutzgebiet „Seewiese“ nördlich von Riederau geerntet wird, noch weiter zu vergrößern.

Wie berichtet, will die Stiftung das in der Hofmark angesiedelte Museum an den Ziegelstadel verlagern. Dazu muss dort gebaut werden, wozu ein Architektenwettbewerb veranstaltet wurde. Die 2019 begonnene Bauleitplanung soll das notwendige Baurecht schaffen. Die Planunterlagen werden ausgelegt, danach kann der Bebauungsplan beschlossen werden.

