Der Anbau wird teuer

Ein Raum mehr an der Erpftinger Schule

An der Grundschule in Erpfting sind die räumlichen Verhältnisse seit einigen Jahren beengt. Deswegen wird jetzt ein Klassenzimmer angebaut. Weil gleichzeitig unter anderem das Bestandsgebäude in Teilen saniert werden muss, der Brandschutz ertüchtigt und die Netzwerkverkabelung erneuert wird, werden rund 960000 Euro fällig. Da im Haushalt nur 600000 Euro vorgesehen waren, muss nun an anderer Stelle Geld lockergemacht werden.

Allein das neue Klassenzimmer für die Erpftinger Schule wird rund 590000 Euro kosten (LT berichtete). An staatlichen Zuschüssen werden rund 120000 Euro erwartet. Laut Planer Thomas Heilmair wird der Anbau in Holzständerbauweise errichtet, was aktuell die Materialkosten in die Höhe treibe. Die hohen Kosten begründete er in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats zudem damit, dass auf der grünen Wiese gebaut werde, der Dachausbau aufwendig, ein Umbau im Bestand erforderlich und ein Bodenaustausch notwendig sei. Bei den Planungen für den Anbau habe sich zudem herausgestellt, dass die Schule in Teilbereichen dringend saniert werden muss. Neben den Anpassungen für den Neubau des Klassenzimmers müsse im gesamten Gebäude der Brandschutz ertüchtigt und die Dachstatik ergänzt werden.

Im Haushalt wurden für die Erweiterung der Grundschule 600000 Euro eingestellt. Die restlichen 360000 Euro können laut Ulla Höß vom Hochbauamt frei gemacht werden, weil andere geplante Maßnahmen sich verzögern. Das wunderte Christian Hettmer (CSU). Schließlich sei bei den Haushaltsberatungen gesagt worden, alle geplanten Maßnahmen im Bauunterhalt seien erforderlich und dringend.

Ulla Höß nannte in der Sitzung unter anderem die Umstellung der Heizung in der Israel-Beker-Turnhalle und die akustischen Maßnahmen in der Eissporthalle, die heuer wohl nicht mehr durchgeführt werden können. Dem Anbau eines neuen Klassenzimmers und den anderen vorgesehenen Maßnahmen stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig zu. (wu)