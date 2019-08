vor 17 Min.

Der Babyboom am Landsberger Klinikum hält an

Der Klapperstorch ist im Dauereinsatz: Am Klinikum Landsberg kamen in einem Monat so viele Babys zur Welt wie noch nie zuvor. Der kleine Hugo ist das Jubiläumskind.

Der Klapperstorch hat im Juli besonders viele Babys im Klinikum Landsberg abgegeben. Genau 100 Kinder erblickten im vergangenen Monat das Licht der Welt – so viele wie nie zuvor. Das gibt das Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt.

Und dieses besondere Ereignis wurde auch gleich gefeiert. Vom Klinikum gab es Pralinen und Blumen. Das Jubiläums-Baby heißt Hugo, wog bei der Geburt 3680 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Dr. Florin Teodor Legian, Oberarzt in der geburtshilflichen Abteilung, und seine Kollegin Dr. Sabine Stiegler holten den jungen Mann per Kaiserschnitt – nicht wissend – dass Hugo die 100 voll macht. „Das hat sich erst am nächsten Tag herausgestellt“, so Dr. Legian. Insgesamt gab es im Juli 99 Geburten, darunter ein Zwillingspärchen, erklärt Oberärztin Burcu Erdem. Deshalb also 100 Babys bei 99 Geburten.

Übrigens: Der kleinen Hugo hat seinen ersten großen Auftritt verschlafen. Er lebt mit seinen Eltern Dorottya und Josef Szauer künftig in Weil. (lt)

Lesen Sie mehr zum Thema: Der Babyboom in Landsberg hält an

Themen Folgen