Der Ball liegt bei den Kunden

Plus Die Händler haben auf sich auf die Corona-Pandemie eingestellt. Jetzt sind die Kunden gefordert, schreibt LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es ist allzu verständlich, dass viele Menschen in diesen Zeiten ein Stück Normalität bewahren möchten. Dazu gehört auch der Einkauf von Weihnachtsgeschenken und Lebensmitteln in Geschäften vor Ort. Die Händler in Landsberg scheinen auf den großen Ansturm vorbereitet zu sein – jetzt liegt der Ball bei den Kunden.

Die Hygienekonzepte der Läden wirken gründlich durchdacht. Hinweisschilder, Plexiglasscheiben und Fußbodenmarkierungen sollen dafür sorgen, dass die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst gering gehalten wird. Auch die Mitarbeiter sind ob der ernsten Lage sensibilisiert.

Einkäufer müssen an ihre Mitmenschen denken

Es liegt nun an den Kunden, sich bitte an die Regeln und Vorschriften zu halten und beim Einkaufen Rücksicht zu nehmen. Im Media Markt werden sie am Eingang sogar elektronisch gezählt. So kann im Internet live mitverfolgt werden, wie viele Besucher sich gerade im Laden aufhalten – ein solcher Service sollte auch genutzt werden. Ist gerade viel los, kann man den Einkauf auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben – oder eben den Abholservice nutzen.

Es bleibt nur zu wünschen, dass die Leute während ihres Einkaufs auch an ihre Mitmenschen denken. Und nicht egoistisch handeln, wie es – das offenbart der Blick in den Polizeibericht immer wieder – im privaten Bereich leider noch allzu häufig der Fall ist. Wie dramatisch die Corona-Situation momentan ist, zeigt allein schon die Situation im Landsberger Krankenhaus.

