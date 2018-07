vor 38 Min.

Der Berg ruft und viele kommen in die Alte Bergstraße

Die Einzelhändler sind bei ihrem Fest in der Bergwelt unterwegs: Alphornbläser, Goaßlschnalzer und viel rotweiß karierter Stoff locken jede Menge Besucher in die Alte Bergstraße.

Von Silke Feltes

„Der Berg ruft.“ Und er hat mit allem gerufen, was Berge so anzubieten haben: Alphörner, Goaßlschnalzer, Hackbretter, rotweißkarierte Tischdecken, gemütliche Schaffelle, lecker Essen (inklusive dem obligatorischen Kaiserschmarrn), Damen (Geschäftsinhaberinnen) in Dirndl und oben drauf endlich wieder das beste Sommerwetter. Und da zudem niemand mehr mit der deutschen Nationalmannschaft bangen muss, konnte man das Landsberger Bergstraßenfest ganz entspannt genießen.

Zwischen nachbarschaftlichem Beisammensein und festlicher Atmosphäre

Jedes Jahr wieder schafft es die „Interessengemeinschaft Alte Bergstraße“ ein rundum gelungenes Fest auf die Beine zu stellen, irgendwo zwischen nachbarschaftlichem Beisammensein und festlicher Altstadtatmosphäre. Es gab schon so unterschiedliche Mottos wie „Flowerpower“, „Lichtblicke“ und „Sommernacht“. Dieses Jahr also: „Der Berg ruft“. Ganze 121 Meter rotweißkarierten Stoff habe sie bestellt und verarbeitet, erzählt Ruth Hecking. Es freue sie jedes Jahr aufs Neue, was die „ganzen Alphatierchen aus der Bergstraße“ (gemeint sind die Ladenbesitzer und -besitzerinnen) gemeinsam auf die Beine stellen. „Das machen wir für unsere Kunden, denn bis auf die Gastronomen verkaufen wir an diesem Tag eigentlich nichts.“ Vor Heckings Laden spielten die „12th Street Connection“ chilligen Dixie-Sound, der zwar streng genommen nicht ins Konzept passte, aber einfach gute Atmosphäre verbreitete.

Die Goaßlschnalzer kommen aus Hausen

Dafür sind die Goaßlschnalzer vom Burschenverein Hausen (bei Geltendorf) umso alpiner. Mit riesigen Hanfseilen, an deren Ende ein kleines Plastikfähnchen hängt, schnalzen sie kraftvoll und rhythmisch in einer Lautstärke, dass man denken könnte, die Schweden greifen an. Da sei durchaus zweifache Schallgeschwindigkeit mit im Spiel, erläutern die vier jungen Burschen den bayerisch-österreichischen Brauch. Mit bestimmten Schlagabfolgen und Schlagarten gaben sich in früheren Jahrhunderten die Kutscher und Fuhrmänner zu erkennen.

Ruhige und besinnliche Atmosphäre verbreiteten dagegen die Kaltentaler Alphornbläser, die mit ihren riesigen Musikgeräten in drei Etappen die Bergstraße hinab wanderten. Gleich ob Liedermacher oder bayerische Volksmusik, ob Frisöre in Tirolerhut, Schamanin in Dirndl oder rotweißkarierte Liegeflächen vor Beate Brettschneiders Atelier, es war überall etwas Besonderes geboten, das Lust zum Verweilen machte. Auch das Café Zirnheld erlaubte einen Vorgeschmack auf sein zukünftiges Angebot.

Auf die Sonne kann man sich eigentlich immer verlassen

Seit 18 Jahren gibt es nun das Bergstraßenfest. Eine, die von Anbeginn mit dabei war, ist Stefanie Preiss mit ihrem Laden „Kunst und Rahmen“. Sie erinnert sich noch gut an die Anfänge, als die Ladenbesitzer beschlossen, etwas zu tun, um mehr Gäste und Kunden anzulocken. Weihnachtsbeleuchtung, Radrennen bergauf, Handwerkermarkt und schließlich im Jahr 2000 das erste Bergstraßenfest. In ihrer Erinnerung scheint zum Bergstraßenfest immer die Sonne, da könne man sich drauf verlassen.

Übrigens war die Alte Bergstraße dieses Jahr ein wenig länger als üblich. Sie endete nämlich auf dem Hauptplatz vor dem Tölzer Kasladen von Patrick und Ruth Vogel. Zum fünfjährigen Bestehen luden die beiden das Ummendorfer Künstlerkollektiv „Boule de Lille“ mit ihrem Kunstprojekt „import-able“ ein, das noch einige Zeit zu bewundern sein wird. Insgesamt ein toller, gelungener Abend, der gerne auch länger als 22 Uhr dauern dürfte.

