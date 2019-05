vor 17 Min.

Der CSU-Vorstand will, dass Neuner Oberbürgermeister bleibt

Die Führungsriege der CSU Landsberg setzt ein Zeichen: Sie nominiert Amtsinhaber Mathias Neuner als Kandidat für die Kommunalwahl 2020. Das letzte Wort haben aber die Mitglieder.

Die CSU Landsberg geht mit Amtsinhaber Mathias Neuner in die Oberbürgermeisterwahl 2020. Der seit 2012 regierende Neuner hatte bereits vor einigen Wochen seine Bereitschaft erklärt, bei der nächsten Kommunalwahl wieder kandidieren zu wollen. Im Anschluss daran hat die CSU-Stadtratsfraktion sich einstimmig dafür ausgesprochen, den 52-Jährigen als OB-Kandidat zu nominieren. Diesem Votum folgte auch der Ortsvorstand, heißt es in einer Pressemitteilung. Final sollen die Mitglieder des Ortsverbands am 4. Juli entscheiden.

Was die Führungsriege zur Nominierung sagt

„Mathias Neuner hat seit seinem Amtsantritt 2012 neben der Konsolidierung des Haushalts viele Projekte in unserer Stadt umgesetzt beziehungsweise auf den Weg gebracht. Ein Paradebeispiel ist das urbane Leben am Papierbach“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Und Fraktionschef Harry Reitmeir sagt: „Die Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister und Stadtratsfraktion funktioniert ausgezeichnet. Mathias Neuner hat als Oberbürgermeister die Stadt Landsberg in den letzten acht Jahren außergewöhnlich vorangebracht.“

Stellvertretender Ortsvorsitzender Berthold Lesch: „Neben der Entscheidung und dem Umbau der Mittelschule war die Legislaturperiode wesentlich von tief greifenden Planungsprozessen geprägt. Wer also könnte diese Planungen besser in die Tat umsetzen, als derjenige, der den Planungsprozess entscheidend mitgestaltet hat?“

„Die große Begeisterung und das Engagement, das Mathias Neuner bei der Lösung der vielfältigen Aufgaben seines Amtes zeigt, überträgt sich auch auf uns alle“, so die stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende und Vorsitzende der Frauenunion, Petra Ruffing. (lt)

