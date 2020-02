24.02.2020

Der Chor und die Liebe

Beim Faschingskonzert von Vox Villae gibt es auch Tipps gegen Liebeskummer

Nach einem Konzert in Klosterlechfeld hat der Chor Vox Villae auch bei seinem zweiten Faschingskonzert im voll besetzten Saal des Landratsamts in Landsberg das Publikum vollauf begeistert. Charmant führte Chorleiterin Cornelia Utz durch’s Programm, das unter dem Motto „Liebe in der fünften Jahreszeit“ stand.

Zu Beginn schlichen zwei (Chor)Katzen zu den Geigenklängen der „Humoresque, op. 101, no. 7“ von Antonin Dvorak, gespielt von Katharina Kraus in Begleitung von Cornelia Utz, durch die Zuschauerreihen, bevor der Chor mit „Der gute Ton“ von Heiko Jerke das Konzert eröffnete.

Nach „All meine Herzgedanken“ von Johannes Brahms, dem Katzenduett von Gioachino Rossini und dem schwungvollen „Czardas“ von Vittorio Monti folgten zwei von Katharina Kraus sehr gefühlvoll und einfühlsam gespielte Stücke für Violine und Klavier: „Cantabile“ von Nicolo Paganini und „Thais Meditation“ von Jules Massenet. Fritz Kreislers Liebesleid (Katharina Kraus) veranlasste Cornelia Utz, dem Publikum das beste Mittel der Frau gegen Liebeskummer zu verraten: den Gang zum Friseur – und in diesem Fall zum Barbier von Sevilla (Gioachino Rossini).

Nach der Pause zierte sich der Chor, auf die Bühne zu kommen. Überbrückt wurde die Zeit mit den drei Geigenstücken „Polka“ von Charles Dancla und den zwei Tangos „El Cachorrito“ von Angel Villoldo und „El dia que me quiera“ von Carlos Gardel. Nachdem die höchst virtuos summende „Biene“ von Franz Schubert mit einer Fliegenklatsche erlegt werden konnte, traute sich auch der Chor wieder auf die Bühne und eröffnete mit „Gianna – Liebe im Auto“ (Arr.: Oliver Gies) den italienischen Teil des Konzerts, der seinen Höhepunkt fand mit Eifersuchtsszenen aus der Mailänder Scala. Die Zugabe „Do ge da ja“ von Alex Haas/Willie Jakob beendete einen gelungenen Faschingsnachmittag. (lt)

Der Chor Vox Villae würde sich sehr über neue Sänger freuen. Geprobt wird donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule Weil.

