Der Corona-Inzidenzwert bleibt unter 100

Drei Tage nacheinander war die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg zuletzt gestiegen und lag am Samstag bei 88,1. Von Samstag auf Sonntag ist er wieder leicht gesunken, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervorging.

Die Behörde meldet am Sonntagmorgen eine neue positiv getestete Person und eine Inzidenz von 85,6. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 103 Personen im Landkreis Landsberg positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie waren es 3454 Menschen. Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, befanden sich Stand Sonntag 223 positiv-getestete Personen in Quarantäne (Samstag: 201), weitere 321 mussten als Kontaktperson 1 zu Hause bleiben (Samstag: 568).

Mit den Impfungen gegen das Coronavirus könnte es im Kreis Landsberg ab dieser Woche unterdessen zügiger vorangehen. Wie berichtet, sollen schon ab Montag acht „Impfstraßen“ in der ehemaligen Feuerwache am Penzinger Fliegerhorst in Betrieb gehen. Im Tower, wo bisher geimpft wurde, sind dann nur noch die Verwaltung und Lagerräume untergebracht. Rund 800 Impfungen pro Tag sollen dadurch im Penzinger Impfzentrum in naher Zukunft möglich sein.

Falls weiter genug Impfstoff geliefert wird – zuletzt waren für das Impfzentrum rund 5000 Dosen innerhalb von sieben Tagen angekündigt –, könnte die Priorisierungsgruppe 2 (12547 Personen) innerhalb der kommenden rund zehn Wochen durchgeimpft werden, sagte Peter Rasch bei einem Pressetermin zur aktuellen Corona-Lage am vergangenen Donnerstag.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) stellte außerdem in Aussicht, dass die Kontaktverfolgungsapp Luca bald im Kreis Landsberg genutzt werden kann. Wie berichtet, setzen Geschäftsinhaber und Gastronomen in der Corona-Krise große Hoffnungen in die App, durch die Infektionsketten auf digitalem Weg schnell und einfach nachverfolgt werden können.

Allerdings müssen die Gesundheitsämter mit im Boot sein, damit die Daten ausgewertet werden können. In Landsberg soll dies nun zeitnah der Fall sein. Laut Thomas Eichinger sind nur noch einige Zertifizierungsfragen zu klären. Bis dies geschehen sei, sollte es sich wohl eher um Tage als um Wochen handeln. (chmü/dst)