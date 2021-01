09:38 Uhr

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt stark

Während der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg am Montag gesunken ist, hat die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus zugenommen.

Im Landkreis Landsberg gibt es nach dem Wochenende bei den Fallzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nur leichte Veränderungen – ein Wert allerdings ist stark gesunken.

Lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Sonntag noch bei 88,9 (am Samstag war er bei 84,8), so verminderte er sich am Montag laut Landratsamt Landsberg (9 Uhr) auf 64,0. Damit liegt er noch unter dem Wert von Freitag, als 69,8 angeben wurden. Dieser Wert spiegelt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wider.

Weniger Personen in Quarantäne

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, hat sich von 101 am Wochenende auf 99 reduziert. Zurückgegangen ist ebenfalls die Zahl der Kontaktpersonen – von 170 auf 156. Damit befinden sich aktuell 255 Personen in Quarantäne (am Wochenende waren es noch 271 Personen). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Landratsamt nicht – bislang sind 33 Menschen am oder mit dem Virus gestorben.

Auf 13 gestiegen (zuletzt 12) ist die Zahl der Personen, die mit dem Virus infiziert sind, und sich im Krankenhaus befinden. Neun von ihnen befinden sich auf der Normalstation, von den vier Personen auf der Intensivstation müssen laut Landratsamt drei beatmet werden. Die Zahl der Genesenen hat sich von 2491 (Sonntag) auf 2504 erhöht. (lt)

