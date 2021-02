vor 29 Min.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bleibt stabil

Das Landratsamt Landsberg meldet am Sonntag zehn Corona-Neuinfektionen.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt weiterhin knapp über 50. Wie viele Menschen bereits geimpft sind.

Von Thomas Wunder

Das Landratsamt Landsberg meldet am Sonntag zehn Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich bislang 2852 Menschen im Landkreis mit dem Virus angesteckt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) verändert sich dagegen kaum: von 54,9 am Samstag auf 53,2 am Sonntag.

Aktuell befinden sich 118 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Am Samstag waren es 119. Deutlich gesunken ist die Zahl der Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden. Sie sank von 173 auf 148.

Bislang keine Neuinfektionen in Greifenberg

Bislang keine Neuinfektionen ergaben die Reihentests im Kreisseniorenheim in Greifenberg. Ein Großteil der Test-Ergebnisse war am Samstag eingetroffen. Alles Tests waren negativ. Auf die anderen Ergebnisse warte man noch, sagte Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, am Sonntag. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte er auch mit, dass bislang keine neuen bestätigten Fälle eine Virusmutation im Landkreis aufgetreten sind. Wie berichtet, gibt es im Landkreis mehrere Verdachtsfälle.

Aktuelle Zahlen liefert das Landratsamt auch aus dem Impfzentrum in Penzing. Demnach wurden bislang im Landkreis Landsberg 2703 Erstimpfungen durchführt. 1337 Personen haben bereits ihre zweite Impfung erhalten.

