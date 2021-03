vor 41 Min.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt weiter

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg sinkt weiter. Es befinden sich weniger Menschen in Quarantäne.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) ist im Landkreis Landsberg weiter gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt der Wert am Donnerstag bei 40,7. Bereits am Mittwoch ist er auf 48,2 und damit unter die kritische Marke von 50 gerutscht.

Wie das Landsberger Landratsamt mitteilt, sind neun Neuinfektionen hinzugekommen. Die Zahl der insgesamt infizierten und positiv getesteten Menschen aus dem Landkreis Landsberg seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 3064. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 53.

Weniger Covid-19-Patienten im Klinikum Landsberg

Die Zahl der aktuell positiv getesteten Personen in Quarantäne hat sich von 100 am Mittwoch auf 112 am Donnerstag erhöht. 383 Menschen werden als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und befinden sich ebenfalls in Quarantäne (Vortag: 415).

Leichte Entspannung gibt es bei der Situation im Landsberger Klinikum. Laut Landratsamt werden dort momentan 14 Covid-19-Patienten behandelt - zwei weniger als am Vortag. Elf befinden sich auf der Allgemeinstation, drei auf der Intensivstation. Zwei Menschen müssen künstlich beatmet werden. (lt)

