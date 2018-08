vor 37 Min.

Der Dießener, der plötzlich verschwand

Im April 2001 machte sich Herbert Dimpfl nach Neuseeland auf, ohne jemandem Bescheid zu geben. Jahrelang wurde über ihn spekuliert. Jetzt kam die Nachricht seines Todes.

Von Beate Bentele

Es war Samstag, 7. April 2001: Wie an vielen Samstagen hat der Spenglermeister Herbert Dimpfl sein Elternhaus mit der ehemaligen Werkstatt in der Dießener Mühlstraße besucht, um bei Nachbarn einen Kaffee zu trinken. Damals legt er ein abgegriffenes, in Leinen gebundenes Buch auf den Lesetisch: Das Gästebuch der legendären Schwedeninsel, „gewidmet unserer lieben Mutter Beer! 1935“. „Bei dir ist es am besten aufgehoben“, sagt Herbert Dimpfl. Danach wurde er nie wiedergesehen. Die letzte Nachricht traf dieser Tage ein: Ein Bestattungsinstitut aus Milford (Auckland) teilt den Todestag von Herbert Dimpfl mit: 18. Juli 2018.

Die echten Einheimischen

Herbert Dimpfl (Jahrgang 1950) gehörte zu jenen echten Einheimischen in Dießen, die nahezu jeder schätzte und der mit seiner Verlässlichkeit und großen Kameradschaft das Leben in der Marktgemeinde Dießen von Jugend an mitgeprägt hatte. Zu den bevorzugten Verpflichtungen gehörte für ihn sein Handwerksunternehmen mit einem kleinen Team von Schlossern und Spenglern.

Dieser Tage freuen sich viele, wenn sie in der aktuellen Feuerwehr-Chronik die Fotos vom Herbert Dimpfl entdecken, der von 1983 bis 1995 Kommandant der Dießener Floriansjünger war. „Dieses Buch war ein Herzenswunsch von ihm“, erzählt Winfried Kahler, der im Oktober 2017 nach dem jahrelangen Schweigen erstmals wieder ein Signal von Herbert Dimpfl bekommen hatte.

Über die tödliche Diagnose informiert

Dimpfl informierte den ehemaligen Feuerwehrkameraden und Freund vor einigen Monaten über die tödliche Diagnose einer zweifachen Krebserkrankung. Es folgten noch ein paar weitere Telefonate, sagt Kahler, und immer wieder sei die Rede auf das Feuerwehrbuch gekommen, „deshalb habe ich sofort nach Drucklegung eine Ausgabe nach New Zealand geschickt. Ich hoffe und wünsche, es ist noch rechtzeitig angekommen.“ Herbert Dimpfl hatte wohl eines Tages beschlossen, seine geliebte Heimat zu verlassen und am anderen Ende der Welt einen Neuanfang zu wagen.

17 Jahre lang wurde in Dießen spekuliert

Im Frühjahr 2001 ist er gegangen. Ohne Zeichen zu hinterlassen. 17 Jahre lang ist in Dießen deswegen geredet und spekuliert worden. Heute weiß man, dass er sich in Orewa niedergelassen hatte, eine etwa 6000 Einwohner zählende Stadt im Auckland Council auf der Nordinsel Neuseelands. Die erste offizielle Botschaft ist dann aber erst im Januar 2018 eingetroffen, als John Brockliss, Herbert Dimpfls bester Freund und Arbeitgeber (Baubranche), einem hiesigen Anwalt mitteilte, dass er „Herberts Angelegenheit in New Zealand manage“.

Vorschlag, nach Deutschland zurückzukehren

Im Moment sei es sehr schwer, die Krankheit des Freundes zu akzeptieren. „Ich kenne seine Geschichte und habe ihm vorgeschlagen, nach Deutschland zurückzukehren, aber er hat entschieden, in New Zealand zu bleiben.“ Weiter schreibt er, dass er im Namen von Herbert Dimpfl Fotos per E-Mail sende, und: „Wir werden ihn umsorgen, wenn die Zeit gekommen ist.“

Die Zeit war gekommen

Die Zeit war nun gekommen und Herbert Dimpfl ist in Forrest Hill palliativ betreut verstorben. Die Söhne Robert und Thomas aus erster Ehe haben ihren Vater im März 2018 noch besuchen können, wobei er größte Freude an seinem Enkel gehabt habe, den er, todkrank, noch in die Arme schließen konnte.

