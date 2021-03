10.03.2021

Der Ex-Kommandant bleibt der Feuerwehr treu

Christian Jungbauer ist seit 30 Jahren Mitglied bei der Feuerwehr Landsberg. Nach sechs Jahren als Kommandant gibt er das Amt nun ab. Mit dem

Von Dagmar Kübler

Laut Bayerischem Innenministerium kümmern sich in Bayern mehr als 324000 Aktive bei 7595 freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“, lautet das Motto der Feuerwehr – und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Das Landsberger Tagblatt stellt einige von ihnen in einer kleinen Serie vor. Den Auftakt macht Christian Jungbauer, bis vor Kurzem Kommandant in Landsberg.

Nach sechs Jahren als Kommandant der Landsberger Feuerwehr hat Christian Jungbauer sein Amt aus privaten Gründen abgegeben (LT berichtete). Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er auf seine Zeit bei der Feuerwehr zurück, erinnert sich an einen kuriosen Einsatz mit einer Spitzmaus und erzählt, warum er der Feuerwehr weiterhin treu bleiben wird.

Das Amt des Kommandanten ist sehr zeitintensiv, sagt Christian Jungbauer. „Ich kann es nicht mehr so ausfüllen, wie ich mir das vorstelle.“ Vor allem, weil mittlerweile sein pflegebedürftiger Schwiegervater bei seiner Familie eingezogen sei, wie Jungbauer bei seinem Abschied im Stadtrat erzählt hatte.

Der Landsberger Feuerwehr bleibt Jungbauer jedoch erhalten, allein schon deshalb, weil der heute 50-Jährige seit 1995 als Gerätewart der Feuerwehr bei der Stadt angestellt ist. Damit ist der gelernte Lkw-Mechaniker dafür zuständig, dass im Fuhr- und Gerätepark alles funktioniert. So führt er beispielsweise die turnusmäßig von den Herstellern vorgeschriebenen Wartungen durch und kümmert sich, falls das entsprechende Werkzeug vorhanden ist, auch um Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehren der Stadtteile.

Schon als Kind wollte der Landsberger, der heute in Schwifting lebt, Feuerwehrmann werden, angeregt auch durch Filme wie „Grisu, der kleine Drache“. Nachdem er zuerst zur Berufsfeuerwehr tendierte, warb ihn ein Arbeitskollege für die Landsberger Feuerwehr an. „So konnte ich Beruf und Feuerwehr unter einen Hut bringen“, freut sich Jungbauer noch heute über den Entschluss. Mit 16 Jahren kam Jungbauer zur Feuerwehr, absolvierte kontinuierlich Ausbildungen, bis er im Jahr 1995 den Gruppenführerlehrgang besuchte. 2007 wurde er stellvertretender Kommandant, acht Jahre später Kommandant.

„Mit der Stadt sind auch die Einsätze gewachsen“, blickt er zurück. Rund 450 Einsätze jährlich fahre die Feuerwehr heute. Seit aufgrund von Vorschriften mehr Rauchwarn- und Brandmeldeanlagen im Einsatz seien, mehren sich diesbezüglich auch die Einsätze. Denn auch technische Defekte und Fehlalarme würden häufig auftreten. Einmal habe sogar der umfangreiche Einsatz eines Deosprays einen Einsatz ausgelöst. „Seit es Handys gibt, wählen Bürger auch schneller mal die 112 und melden Ölspuren auf der Autobahn oder herumliegende Äste“, sagt Christian Jungbauer.

Ein kurioser Einsatz ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. So wurde die Feuerwehr zu einer Wasserrettung an den Lech gerufen. „Vorgefunden haben wir dann eine Spitzmaus auf einem Holzbrett“, so Jungbauer. Ein Dauerbrenner seien natürlich auch Katzen, die angeblich nicht mehr alleine vom Baum kommen. Doch es gibt auch die großen Einsätze, die sich ins Gedächtnis einbrennen. Etwa der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße oder das Elb-Hochwasser 2002, bei dem auch die Landsberger in Dessau-Roßlau Sandsäcke gegen die Fluten verbauten, Dämme aufschütteten und sogar mit dem Boot Sicherheitsmaßnahmen vornahmen. „Wir fuhren damals in Ungewisse, wussten weder, wo der Einsatz stattfinden sollte, noch wo wir übernachteten“, erinnert sich der scheidende Kommandant. Letztlich habe man das Lager in einem geräumten Baustoffhandel aufgeschlagen.

Tiefe Spuren hat bei Jungbauer und seinen Kollegen auch der Einsatz auf einer Baustelle in Denklingen Mitte Oktober 2020 hinterlassen, als eine einstürzende Betondecke vier Menschen in den Tod riss. Aber: „Die Feuerwehr ist wie eine große Familie, das gibt Halt“, sagt Jungbauer. Wichtig sei, dass man nach den Einsätzen zusammensitze. Dazu lade die „gute Stube“ im Feuerwehrhaus ein, die mit viel freiwilliger Eigenleistung frisch aufgemöbelt und neu gestaltet wurde.

Das vergangene Jahr war insbesondere für den Nachwuchs ein schwieriges Jahr, sagt der 50-Jährige. Zum Glück sei die Feuerwehr von Corona-Fällen unter den Ehrenamtlichen verschont geblieben. Aufgrund der Pandemie konnte die Jugend überwiegend nur online üben, auch die Feuerwehrschulen hätten ihr Programm eingestellt. Christian Jungbauer hofft, dass ab spätestens Mai im Freien wieder in Kleingruppen gearbeitet werden kann. Mangels Veranstaltungen konnte auch nicht aktiv neuer Nachwuchs gewonnen werden. Dennoch macht sich Jungbauer über die Jugend nicht allzu viele Sorgen. „Wir haben trotzdem Zulauf, sei es aus Interesse an der Technik oder aufgrund der Begeisterung über die hohe Vielfalt der Einsätze.“ Auch der Gedanke, vielleicht einmal einem Menschen das Leben retten zu können, bringe die Jugend zur Feuerwehr – früher wie heute.

„Ich wünsche dem neuen Kommandanten, dass er seine Mannschaft immer wieder heil heim-bringt“, sagt Jungbauer in Richtung seines bisherigen Stellvertreters Markus Obermayer, der nun die Geschicke der Landsberger Feuerwehr leiten und die Verantwortung für 99 aktive Feuerwehrler tragen wird. Wie berichtet, kann eine Neuwahl coronabedingt derzeit nicht stattfinden. Stattdessen hat der Pandemie-Ausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung den 41-jährigen Markus Obermayer als Kommandanten bestellt.

