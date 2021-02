Der Fall Ursula Herrmann: Man kann die Verzweiflung spüren

Plus Der Kriminalfall Ursula Herrmann wirkt bis heute im Landkreis Landsberg nach. Welche Motivation hat ein mutmaßlicher Täter, sich 40 Jahre später in einem Schreiben zu bekennen? LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger über einen der spektakulärsten deutschen Kriminalfälle.

Im November zeigte die ARD einen besonderen Krimi und eine Dokumentation. „Das Geheimnis des Totenwaldes“ heißt diese Miniserie, in der Mathias Brandt einen verzweifelten Polizisten spielt, der das Verschwinden seiner Schwester aufklären will und dafür fast 30 Jahre kämpfen muss. Und das, obwohl er in einem anderen Bundesland LKA-Chef war.

Im Fall gab es, das machte die Dokumentation deutlich, wohl zahlreiche Ermittlungsfehler. Ein realer Fall. Hautnah erlebt man im Film mit, wie der LKA-Beamte und die restliche Familie an dieser Ungewissheit zerbrachen und der Polizist immer verzweifelter und intensiver ermittelte. Wie verzweifelt muss da erst der Bruder von Ursula Herrmann nach 40 Jahren sein, der einen konkreten Verdacht hat, aber nicht über die Mittel eines Polizeibeamten verfügt. Er fühlte sich mit seinem Verdacht, dass nicht der richtige Täter im Gefängnis sitzt, oft alleingelassen. Seine Klage wurde abgewiesen, und seine Verzweiflung darüber kann man verstehen. Die Justiz ist überzeugt, dass der richtige Täter sitzt. Doch jetzt taucht ein Bekennerschreiben auf, und wieder kommen Zweifel auf.

Die Tat (es kam kein Mord zur Anklage, sondern der Täter wurde wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge verurteilt) ist verjährt. Trotzdem ist dieses Verbrechen noch in den Köpfen der Landsberger, und schon deshalb wäre es für alle nun so unglaublich wichtig, dass dieses Bekennerschreiben untersucht wird.

Ein Bekennerschreiben, 40 Jahre nach der Tat, das handschriftlich unterschrieben ist, lässt vor allem die Frage offen, ob der Verfasser auch Täterwissen hat. Was hat er für eine Motivation, sich 40 Jahre nach der Tat zu melden? Erst wenn alle Zweifel ausgeräumt sind, sollte man diese Ermittlungen einstellen. Das ist man dem Mädchen, das nur zehn Jahre alt werden durfte, einfach heute noch schuldig.

