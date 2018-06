12.06.2018

Der Feldsperling erobert die Gärten

Ergebnisse der LBV-Sommerzählung

120 Vogelfreunde haben sich an der Sommer-Vogelzählung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis beteiligt. Mit den gewonnenen Ergebnissen lassen sich die Veränderungen der Vogelvorkommen besser beurteilen. Je mehr Vogelfreunde sich an der Zählung beteiligen, umso aussagekräftiger wird diese. Bayernweit haben sich an der Sommerzählung 9000 Mitstreiter beteiligt, meldet der LBV.

Leider sei festzustellen, dass speziell die Insektenfresser wie das Rotkehlchen von Jahr zu Jahr weniger gesichtet werden. „Wer diesen Vögeln helfen möchte, sollte seinen Garten möglichst naturnah mit heimischen Büschen und Bäumen bepflanzen und somit insektenfreundlich gestalten“, empfiehlt Martina Gehret, die Citizen-Science-Beauftragte des LBV. Und weiter: „Wem das Schicksal unserer Gartenvögel am Herzen liegt, der sollte auch bei der Insektenzählung mitmachen.“ Diese fand vom 1. bis 10. Juni statt.

Der LBV-Kreisgruppenvorsitzende Michael Comes-Lipps, der auch der Beauftragte für den Schutz von Gebäudebrütern im Landkreis ist, stellt fest: „Im Landkreis Landsberg wurden uns an etwa zwölf Prozent der Häuser Mehlschwalbennester gemeldet. Das ist mehr als im bayerischen Durchschnitt, aber doch deutlich weniger, als es zu wünschen wäre.“ Hausbesitzer sehen die Nester nicht immer gern, verunreinigt doch Kot die Fassade.

Comes-Lipps wünscht sich mehr Aufklärung für die Hausbesitzer, denn hier gibt es Abhilfe, indem ein Kotbrettchen unter dem Nest angebracht wird oder Nistmöglichkeiten angeboten werden. Im Landkreis Landsberg sind die Top 10 der gemeldeten Gartenvögel: Haussperling (496 Exemplare), Feldsperling (398), Star (356), Amsel (280), Kohlmeise (216), Mehlschwalbe (191), Blaumeise (140), Elster (102), Buchfink (85) und Mauersegler (76). Im Schnitt wurden 33 Vögel pro Garten gezählt. (lt)

Themen Folgen