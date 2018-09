vor 24 Min.

Der Film und die Zeit

Ab Donnerstag werden 150 Beiträge gezeigt. Josef Bierbichler kommt

Starnberg Das zwölfte Fünf Seen Filmfestival – heuer findet es vom 6. bis zum 15. September statt – steht erstmals unter einem Motto: Zeit. „Zeit ist unweigerlich mit Anfang und Ende, Geburt und Tod verbunden. Das Leben dazwischen ist der Raum. Und das, was wir daraus machen, ist die Bewegung“, erklärt der Festivalleiter Matthias Helwig in einer Pressemitteilung. Die Themen Zeit, Raum und Bewegung, würden die nächsten drei Fünf Seen Filmfestivals bestimmen.

Im Fokus steht in diesem Jahr der Film aus Mitteleuropa. Insgesamt 150 ausgewählte Filme werden in Uraufführungen, Deutschlandpremieren mit Werkschauen, Diskussionen und Gesprächen gezeigt. Spielstätten sind in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling. Prominente Gäste sind unter anderem der Schauspieler Josef Bierbichler und Regisseur Dominik Graf.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 6. September, ab 19.30 Uhr in der Starnberger Schlossberghalle mit dem Hochsee-Drama „Styx“ des österreichischen Regisseurs Wolfgang Fischer. Zur Eröffnung kommt auch der Bayerische Staatsminister für Digitales, Medien und Europa, Georg Eisenreich.

Am 7. September, um 19.30 Uhr wird Regisseur Walter Steffen in der Schlossberghalle seinen neuen Film „Joy in Iran“ vorstellen – eine Weltpremiere. Am Wochenende sind Dominik Graf und Josef Bierbichler zu erleben, sie sprechen am Sonntag, 9. September, ab 14 Uhr in der Politischen Akademie in Tutzing über „Verfilmet Zeit“. Die abendliche Dampfer-Umrundung des Starnberger Sees wird am Dienstag, 11. September, stattfinden. Auf dem schwimmenden Kino sind die drei besten Kurzfilme des Festivals zu sehen. Das Publikum stimmt darüber ab. Am Mittwoch, 12. September, beginnt in Starnberg die Edgar-Reitz-Retrospektive. Am Samstag, 15. September, ist ab 20.30 Uhr in der Schlossberghalle ein Filmgespräch zum Politdrama „Wackersdorf“ angesetzt.

Und dazwischen gibt es jede Menge Sehenswertes: Die besten Filme aus Mitteleuropa bewerben sich unter anderem um den mit 5000 Euro dotierten Fünf-Seen-Filmpreis, den das Landratsamt Starnberg stiftet. Zudem wird der mit 3000 Euro dotierte, von der Stadt Starnberg gestiftete Nachwuchspreis Perspektive Junges Kino verliehen. Erstmals gibt es auch den Horizonte-Filmpreis, der von der Evangelischen Akademie in Tutzing verliehen wird

In der Reihe Fokus Drehbuch wird beleuchtet, was das Thema Zeit für Drehbuchautoren bedeutet. Filme aus den Bereichen Architektur, Tango-Tanz, Theater, Lyrik, Musik und vor allem Video-Kunst, werden im Rahmen der Reihe Odeon von Gesprächen, Vorträgen oder Aufführungen begleitet. Ein eigener Wettbewerb zur experimentellen Videokunst findet traditionell am ersten Sonntag des Festivals, 9. September, im Kino Breitwand in Starnberg statt.

Auch teils preisgekrönte Filme von den berühmtesten Filmfestivals der Welt sind zu sehen. Unter anderem „Asche ist reines Weiß“ (Goldene Palme, Cannes), „Die Maske“ (silberner Bär, Berlin), „Sweet Country“ (Spezial Jury Prize, Venedig) und „Styx“ (Preis der Ökumenischen Jury, Berlin). (lt)

