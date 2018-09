vor 40 Min.

Der Große Brachvogel kehrt in die alte Heimat zurück

Der Große Brachvogel war im Ampermoos bei Eching fast ausgestorben. Doch die seltenen Tiere siedeln sich wieder an. Warum derzeit aber keines zu sehen ist.

Von Romi Löbhard

Der „Große Brachvogel“ ist zurück im Ampermoos. Mit einer Ausdehnung von 600 Hektar ist die Fläche eines der größten Flusstal-Niedermoore Süddeutschlands. Beim Streuwiesentag mit Präsentation und praktischer Anwendung verschiedener Geräte und Maschinen für Saatgutgewinnung und Mähpflege, erfuhren die Teilnehmer über die Anstrengungen, die der Landschaftspflegeverband Fürstenfeldbruck (LPV) für die Wiederansiedelung dieses seltenen Vogels unternommen hat.

Im Rahmen des vom Deutschen Verband für Landschaftspflege initiierten Projekts „Bayerns UrEinwohner“, einer Kampagne für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, habe sich der Brucker LPV für den Großen Brachvogel entschieden, berichtete Petra Kotschi, Geschäftsführerin des LPV. „Der Große Brachvogel war im Ampermoos fast ausgestorben.“ Grund dafür sei der nicht mehr vorhandene Lebensraum gewesen. Als Wiesenbrüter benötigt der Vogel extensiv genutzte Feuchtwiesen mit offenem Charakter. Das habe er bis in die 1960er Jahre im Ampermoos, wo händisch gemäht wurde, vorgefunden. „Als diese Pflege aber aufgegeben wurde, entstanden Verfilzungen in dem Gebiet.“ Die Flächen seien brach gefallen, hohes Schilf und Gebüsch hätten sich ausgebreitet.

Umdenken begann in den 1980er-Jahren

Ende der 1970er-Jahre galt der Vogel im Ampermoos dann als ausgestorben. Erst, als in den 1980er-Jahren in der Bevölkerung und bei den Landwirten ein Umdenken und eine Rückbesinnung auf alte Werte stattgefunden habe, seien die Feuchtwiesen erneut in Mahd genommen worden. Der Erfolg stellte sich dann auch prompt ein. „Der Große Brachvogel kehrte zurück“, so Kotschi, „aber die Brut funktionierte einfach nicht.“ Eierdiebe wie etwa der Fuchs hätten die frei daliegenden und damit leicht erreichbaren Nester stets leer geräumt. Ab 2007 sei deshalb mit aktivem Gelegeschutz durch enge E-Zäunung der Nester begonnen worden. Mit Erfolg: „2017 haben sieben Paare gebrütet, vier Küken wurden dann auch flügge.“

Der Große Brachvogel ist mit gut einem halben Meter Körperlänge und einer Flügelspannweite von bis zu einem Meter der größte heimische Wiesenbrüter. Auffallend ist sein sehr langer, gebogener Schnabel, mit dem er nicht nur Würmer und Larven aus dem Boden holt, sondern auch Schalentiere aus ihrem Panzer zieht. Weitere Delikatessen auf seinem Speisezettel sind Insekten und Spinnen.

Der Vogel wird auch „Märzflöte“ genannt

Ende Februar/Anfang März kehrt der Zugvogel, der aufgrund seines hohen Flötenrufs von den Ortsansässigen liebevoll „Märzflöte“ genannt wird, aus den Überwinterungsgebieten in Südeuropa und Nordafrika zurück in die Brutgebiete. Er markiert sein Revier, das Weibchen legt Eier in die Bodennester und die Brut beginnt. Feinde sind, wie Christian Niederbichler sagt, neben dem Fuchs auch Marder und Dachs sowie der wieder in der Region aufgetauchte und heimisch gewordene Waschbär. Der schleiche sich vor allem nachts an. „Die Vögel können sich zwar retten“, so der Gebietsbetreuer Ammersee, „die Eier aber sind ohne die erwachsenen Tiere ohne Schutz und werden somit zur leichten Beute.“

Früher, als es noch eine größere Kiebitz-Population im Ampermoos gab, sei das kaum vorgekommen. Der Grund: Die ebenfalls vom Aussterben bedrohten Kiebitze leben in Kolonien und können so ihre Brut besser schützen. Davon profitiert auch der Große Brachvogel, dessen Gelege in der Kiebitzkolonie sicherer sind. Auch Feinde aus der Luft werden teilweise zusammen mit anderen Brutpaaren verjagt. Jetzt ist der Große Brachvogel aber quasi Alleinherrscher in einem größeren Revier.

Sieben Paare haben heuer gebrütet

Nach vierwöchiger Brutzeit, die von beiden Elternteilen gemeinsam geleistet wird, schlüpfen Küken. Brachvögel sind Nestflüchter. Sobald der Flaum trocken ist, begeben sie sich, anfangs gemeinsam mit den Eltern, auf Nahrungssuche. „Ende Juni/Anfang Juli verlassen die Brachvögel ihre Brutgebiete wieder“, so Niederbichler. „Meist ist das Weibchen zuerst weg.“ Der männliche Vogel ziehe etwas später mit dem nach etwa fünf Wochen flügge gewordenen Nachwuchs nach.“ Daher sei im Moment auch keiner der orts- und partnertreuen Vögel im Ampermoos anzutreffen. Heuer wurde laut Niederbichler gesichert beobachtet, dass im Ampermoos ein Junges flügge wurde, „möglicherweise noch ein zweites oder drittes“. Gebrütete hätten wieder sieben Paare. Wem dies wenig erscheint: Nach Niederbichlers Wissen gab es im benachbarten Regierungsbezirk Schwaben nur ein Junges, das flügge geworden ist,

Themen Folgen