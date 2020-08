vor 49 Min.

Der HCL tüftelt an Konzepten für Trainings und Spielbetrieb

So eng werden die Fans in der kommenden Saison wegen des Coronavirus beim HC Landsberg nicht zusammenstehen. Der Verein arbeitet an einem Konzept, wie der Spielbetrieb mit Zuschauern ablaufen soll.

Plus Das Coronavirus erschwert beim Landsberger Eishockeyclub die Planungen für die Trainings und die neue Saison. Es gibt ein weiteres Angebot für die Fans.

Von Margit Messelhäuser

Noch gut drei Wochen, dann beginnt in Landsberg wieder die Eiszeit: Am Sonntag, 6. September, gehen die Spieler des HC Landsberg erstmals wieder aufs Eis zum Trainieren. Bis dahin gibt es für die Verantwortlichen noch einiges zu tun, wobei viel schon geregelt ist – das Stichwort heißt Hygienekonzept. „So schlimm Corona ist, es hat uns organisatorisch aus der Komfortzone geholt“, sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Spieler und Zuschauer müssen sich auf einige Änderungen einstellen.

Im Grunde genommen musste der HCL dieses Hygienekonzept doppelt erstellen: einmal für den Trainingsbetrieb und dann für die Spiele. Bei der ersten Mannschaft gestalte sich dies gar nicht so schwierig, sagt Simon. „Das Problem sind die Nachwuchsmannschaften mit über 30 Spielern.“ Und für diese wird der Treffpunkt nicht mehr in der Kabine sein, sondern vor dem Stadion: „Wir gehen blockweise hinein und auch wieder raus.“ Um die Abstandsregeln in der Kabine einhalten zu können, wird vorerst auch nicht geduscht werden können. „Zudem hat jede Mannschaft zwei bis drei Kabinen“, so Simon. Immerhin: „Auf dem Eis dürfen wir ganz normal trainieren.“

Eine Abendkasse will der HC Landsberg anbieten

Dann gibt es da noch das Konzept für die Spiele. „Wir werden auf jeden Fall das Ticketing vorantreiben“, sagt der HCL-Pressesprecher. Durch die Onlinebuchung der Eintrittskarten könne man automatisch auch die Namen erfassen. „Eine Abendkasse ist trotzdem vorgesehen, aber hier wird es schwieriger sein, die Namen zu erfassen“, so Simon.

Und wer nicht ins Stadion kann, hat die Möglichkeit, über das kostenpflichtige Sprade-TV die Spiele zu verfolgen. „Gerade die Zusammenarbeit mit Sprade-TV und das Ticketing wollten wir schon lange. Durch Corona ist es jetzt schneller gegangen.“ Und beides seien schließlich nachhaltige Entscheidungen. Abgesehen von der namentlichen Erfassung gibt es weitere Änderungen: Eine Stehplatzkarte wird künftig einem bestimmten Block zugeordnet, um auch hier einen besseren Überblick zu haben. „Außerdem werden wir das Catering nach draußen verlegen, da im Stadion nicht der Abstand gehalten werden könnte.“ Am 16. Oktober soll der Startschuss für die Oberligasaison fallen – immer vorausgesetzt, dass bis dahin auch Zuschauer erlaubt sind.

Zuschauerzahl wird zu Beginn wohl begrenzt sein

Joachim Simon geht derzeit davon aus, dass auch die Zahl der Zuschauer vorerst noch begrenzt sein wird. In diesem Zusammenhang hat der Verband aber zugestimmt, Derbys – für den HCL wären es unter anderem die Spiele gegen Memmingen. Rosenheim oder Lindau – im Plan nach hinten zu verlegen. In den nächsten ein bis zwei Wochen rechnet Simon mit dem endgültigen Terminplan.

Das erste Testspiel würden die Landsberger schon gerne am 18. September durchführen, wenn irgend möglich, dann auch bereits mit Zuschauern. „Wir würden natürlich gerne schon vor dem ersten Punktspiel das Ticketing, die Videowand und alle anderen Vorgaben testen.“

Einfluss hat die Corona-Pandemie auch auf die Suche nach einem Kooperationspartner. „Das Problem ist, dass die Mannschaften nach Möglichkeit nicht durchmischt werden sollen“, sagt der Pressesprecher. Es wäre also nicht so einfach, einen Spieler auszuleihen. Grundsätzlich sei man aber weiter auf der Suche, und zwar „nach einem Partner unter und einem über uns“.

Trotz aller Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, ist man beim HC Landsberg zuversichtlich, die Vorgaben alle umsetzen zu können. „Wir hatten da auch sehr gute und konstruktive Gespräche mit den Mitarbeitern der Stadt“, sagt Simon – da weiß er von anderen Vereinen, die größere Probleme hätten.

